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Siyaset Meral Akşener ile sarmaş dolaş poz vermişti... İmamoğlu rotayı bu kez Demirtaş güzellemesine kırdı
Siyaset

Meral Akşener ile sarmaş dolaş poz vermişti... İmamoğlu rotayı bu kez Demirtaş güzellemesine kırdı

Terörist Selahattin Demirtaş'ın seçimlerle ilgili açıklamalarına destek veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demirtaş'a özgürlük istedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 17:14:00 -
Meral Akşener ile sarmaş dolaş poz vermişti... İmamoğlu rotayı bu kez Demirtaş güzellemesine kırdı

 

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sarmaş dolaş poz veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de rotayı Selahattin Demirtaş güzellemesine kırdı.

Haliç Tersanesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, terörist Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi.

Selahattin Demirtaş'ın "Hepimizin amacı, bu makamı gerçek sahibine, yani halka teslim etmek olmalıdır. İsimler üzerinden tartışma yürütmek, belirlenen amaçtan sapmak anlamına gelir" açıklamasına destek veren İmamoğlu, "Çok güzel söylemiş, diline sağlık. İnşallah bu süreç, onu da çoluğuna, çocuğuna, ailesine, eşine kavuşturacak" diye konuştu.

 

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Yorumlar

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ekrum pkk ye pardon hdp yine pardon cilalitasa wefa borunu ödüyor belliki.
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