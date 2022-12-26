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Siyaset Meral Akşener ile ittifak ortağı Ekrem İmamoğlu'nu üzecek anket! Barış Yarkadaş açıkladı
Siyaset

Meral Akşener ile ittifak ortağı Ekrem İmamoğlu'nu üzecek anket! Barış Yarkadaş açıkladı

TV 100 canlı yayınında konuşan Barış Yarkadaş, son anket sonuçlarına göre CHP seçmeninin adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, CHP Genel Başkanı'nın Mansur Yavaş'tan da Ekrem İmamoğlu'ndan da açık ara önde olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 23:57:00 - 2022-12-27 00:12:35

 Yeniakit.com.tr 

İttifak ortağı Meral Akeşener ile Ekrem İmamoğlu'nu üzecek anket sonucu açıklandı.

TV 100 canlı yayınında konuşan Barış Yarkadaş, Artıbir tarafından CHP seçmeni üzerinde yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

Kılıçdaroğlu açık ara önde!

Yarkadaş, sonuca göre; CHP seçmeninin adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, CHP Genel Başkanı'nın Mansur Yavaş'tan da Ekrem İmamoğlu'ndan da açık ara önde olduğunu söyledi.

Yarkadaş ilgili kısımda şu ifadeleri kullandı:

Anket, 15-24 Aralık tarihleri arasında %100 bilgisayar destekli, 1500 katılımcıyla yapıldı. ‘CHP seçmeninin adaylara oy verme eğilimi’ diye sormuşlar. CHP seçmeninin %61,5’i Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmek istiyor, %24,3 İmamoğlu’nu, %24,2 Yavaş’ı görmek istiyor.

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