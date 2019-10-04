0553 313 94 23

Meral Akşener hedef şaşırtma derdinde! IMF’nin arka kapısında yakalanan İP’ten Erdoğan’a çamur

CHP ile birlik olup olup gizlice IMF yetkilileriyle görüşen İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in açıklaması şaşırttı. Kendi görüşmelerini sümen altı etmeye çalışan Akşener "AK Parti ve Sayın Erdoğan’ı, o iltihatları tanıyorsam kesinlikle IMF ile el altından bir görüşmeleri var demektir" dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 11:26
Meral Akşener hedef şaşırtma derdinde! IMF’nin arka kapısında yakalanan İP’ten Erdoğan’a çamur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’de yayımlanan Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, IMF tartışmalarına ilişkin de konuştu.

CHP ile birlikte IMF yetkilileri ile gizli yaptıkları görüşmeyi sümen altı etmeye çalışan İYİ Parti lideri Akşener, AK Parti hükümetinin IMF ile gizlice görüşmelerde bulunduğunu iddia etti.

Akşener, "AK Parti ve Sayın Erdoğan’ı, o iltihatları tanıyorsam kesinlikle IMF ile el altından bir görüşmeleri var demektir" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in IMF tartışmalarına ilişkin sözleri şu şekilde:

AK Parti ve Sayın Erdoğan’ı, o iltihatları tanıyorsam kesinlikle IMF ile el altından bir görüşmeleri var demektir. Muhtemelen IMF ile bunlar el altından bir çalışma götürüyorlar.

Sonuçta el sıkışırlarsa CHP ve İyi Parti sebebiyle biz el sıkıştık derler. En sert bağırınca mutlaka onu yapar. Biz IMF ile Türkiye’nin anlaşmasını doğru bulmuyoruz. Biz oraya para ödüyoruz, neden çıkmıyoruz. Madem bu kadar şeytan bir örgüt?

CHP ve İYİ Parti gizli gizli IMF ile görüşmüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İyi Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel’de Küresel sömürü aracı haline gelen IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı. Görüşmeye ilişkin CHP ve İYİ Partili yetkililer skandal bir savunma yapmıştı.

Yapılan açıklamada ‘bunlar rutin işler’ demüşlerdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 11:26
  1. Meral Akşener
  2. Fox TV
  3. IMF
  4. Faik Öztrak
  5. Durmuş Yılmaz
  6. Ankara Hilton Otel

YORUM YAZ

  • aslanaslan40 dk önce
    siz yeni doğan bebeklere banka hesabı açın gelmemek üzere imf yi gönderdiniz helal size

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Rum Yönetiminden küstah Türkiye hamlesi
  1. Rum Yönetiminden küstah Türkiye hamlesi
  2. Durum daha da kötüye gidebilir!..
  3. 2019-2020 eğitim öğretim yılı
  4. Türkiye'nin olası askeri operasyonu..
  5. 5 bin kişiyi dolandıran kişiden..
  6. SUR YAPI kampanyalarında vites..
  7. Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1..
  8. Müstakil bir faizsiz bankacılık kanunu..
  9. Adım adım yaklaşıyor! Başkan..
  10. Katılım sigortacılığı hayatın her..
  11. Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
  12. AVM ciro endeksi ağustosta yüzde 7,8..
  13. 3 yıldır aranıyordu! Polisleri görünce..
  14. EYT nasıl çözülecek? EYT emeklilik..
  15. EPDK’nın promosyon kararı sektörünü..
  16. İnternet kullanımında ‘Helal ve..
  17. Metrobüs bitmeden bu başladı.....
  18. ‘Halkı paniğe sevketme’nin..
  19. Meral Akşener hedef şaşırtma derdinde!..
  20. Yavuz Güzelyurt-1 kuyusuna ilerliyor
Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
Volkswagen'in ardından Türkiye'ye bir dev yatırım daha
Volkswagen'in ardından Türkiye'ye bir dev yatırım daha
Paris saldırısı sonrası Fransa'dan Türkiye kararı!
Paris saldırısı sonrası Fransa'dan Türkiye kararı!
Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...

Günün Karikatürü

4 Ekim 2019
Markalar Antalya’da buluşacak
Markalar Antalya’da buluşacak
Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek