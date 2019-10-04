Meral Akşener hedef şaşırtma derdinde! IMF’nin arka kapısında yakalanan İP’ten Erdoğan’a çamur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’de yayımlanan Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, IMF tartışmalarına ilişkin de konuştu.

CHP ile birlikte IMF yetkilileri ile gizli yaptıkları görüşmeyi sümen altı etmeye çalışan İYİ Parti lideri Akşener, AK Parti hükümetinin IMF ile gizlice görüşmelerde bulunduğunu iddia etti.

Akşener, "AK Parti ve Sayın Erdoğan’ı, o iltihatları tanıyorsam kesinlikle IMF ile el altından bir görüşmeleri var demektir" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in IMF tartışmalarına ilişkin sözleri şu şekilde:

AK Parti ve Sayın Erdoğan’ı, o iltihatları tanıyorsam kesinlikle IMF ile el altından bir görüşmeleri var demektir. Muhtemelen IMF ile bunlar el altından bir çalışma götürüyorlar.

Sonuçta el sıkışırlarsa CHP ve İyi Parti sebebiyle biz el sıkıştık derler. En sert bağırınca mutlaka onu yapar. Biz IMF ile Türkiye’nin anlaşmasını doğru bulmuyoruz. Biz oraya para ödüyoruz, neden çıkmıyoruz. Madem bu kadar şeytan bir örgüt?

CHP ve İYİ Parti gizli gizli IMF ile görüşmüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İyi Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel’de Küresel sömürü aracı haline gelen IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı. Görüşmeye ilişkin CHP ve İYİ Partili yetkililer skandal bir savunma yapmıştı.

Yapılan açıklamada ‘bunlar rutin işler’ demüşlerdi.