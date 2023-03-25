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Siyaset Meral Akşener: HDP'yi PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyorum!
Siyaset

Meral Akşener: HDP'yi PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyorum!

Yeniakit Publisher
2023-03-25 02:43:00 - 2023-03-25 02:45:43

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp, seçimde Erdoğan'ı devirme gayesiyle Millet İttifakı'nı destekleme kararından sonra Meral Akşener'in bir televizyon programında bugün masalarına konumlanan HDP ile söyledikleri gündem oldu.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra, HDP aday çıkarmama kararını açıkladı.

HDP, CHP ile görüşmeden önce, "CHP, HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez" diyen Meral Akşener'in bir televizyon programındaki HDP sözleri yine gündem oldu.

Akşener, katıldığı televizyon programında, "HDP'yi nereye konumlandırıyorsunuz?" sorusuna, "PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyorum. Hep bunu söyledik." demişti.

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