Meral Akşener: HDP'yi PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyorum!

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra, HDP aday çıkarmama kararını açıkladı.

HDP, CHP ile görüşmeden önce, "CHP, HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez" diyen Meral Akşener'in bir televizyon programındaki HDP sözleri yine gündem oldu.

Akşener, katıldığı televizyon programında, "HDP'yi nereye konumlandırıyorsunuz?" sorusuna, "PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyorum. Hep bunu söyledik." demişti.