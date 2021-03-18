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Siyaset Meral Akşener, HDP sorusu karşısında bakın ne yaptı
Siyaset

Meral Akşener, HDP sorusu karşısında bakın ne yaptı

İYİ Parti'nin Lideri Meral Akşener ve partisinin HDP'ye yönelik sessizlik politikası devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:12:00 -
Meral Akşener, HDP sorusu karşısında bakın ne yaptı

Son seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin Lideri Meral Akşener'in terör örgütü ile açıkça ilişiği bulunan HDP'ye yönelik tutumu, sessiz sedasız yeniden ittifak çizgisinde yer alacağına yorumlanıyor.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davayla ilgili olarak İYİ Parti'den şu saate kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Çanakkale'ye bir ziyaret düzenledi.

Akşener, gazetecilerin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin sorularına ise yanıt vermedi.

İYİ Parti'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ilgili 'üç maymunu' oynaması tepki görmeye devam ediyor

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