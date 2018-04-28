Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meral Akşener gaza geldi: Planınızı ona göre yapın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminin kesinlikle ikinci tura kalacağını iddia ederek, 'Planınızı ona göre" dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:41
Meral Akşener gaza geldi: Planınızı ona göre yapın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçmenden, cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Temmuz’daki ikinci turuna göre plan yapmasını istedi. Meral Akşener, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz ki her türlü gücümüzle destekleyeceğiz” dedi. Akşener, Kılıçaroğlu’nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayını kendisine söylediğini de açıkladı. Sözcü'ye röportaj veren Akşener'in öne çıkan açıklamaları şöyle oldu:

İKİNCİ ADAYI DESTEKLERİZ

Partiyi kurmadan zaten ilan etmiştim, bir kez daha söyleyeyim; diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz ki her türlü gücümüzle destekleyeceğiz! Bu kavga Meral Akşener'in koltuğa oturma kavgası değildir, bu kavga İYİ Parti'nin bir yerlere gelme kavgası da değildir. Biz eğer 24 Haziran 2018'de bu işi başardığımız takdirde, zaten Meclis'te kendiliğinden bir koalisyon kurulacak.

8 TEMMUZ'A DİKKAT

Seçmene şu iki konuyu çok iyie anlatmak gerek, milletvekili seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki ayrı seçimdir. Yani aynı anda oy verilecek olsa da bir seçmen, parlamento için A partisinin milletvekillerine, Cumhurbaşkanlığı için B partisinin adayına oy verebilir. Bunu çok iyi anlatmalıyız. Bir de Cumhurbaşkanlığıseçiminin ikinci turunun 8 Temmuz olduğunu sürekli hatırlatmalıyız. Bu seçim mutlaka ikinci tura kalacak, seçmen planını ona göre yapsın.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 11:41
  1. meral akşener
  2. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'a prestijle veda etti
    1. İstanbul'a prestijle veda etti
    2. Bu videoyu izledikten sonra nasıl aday..
    3. e-Devlet’ten sabıka kaydı alan aday..
    4. İtalyan'ın dev kulübü Lazio,..
    5. Kato Dağı eteklerinde çocukların..
    6. Meral Akşener gaza geldi: Planınızı..
    7. ABD'den skandal S-400 açıklaması
    8. Mustafa Sarıgül seçim çalışmalarına..
    9. Bomba iddia! Fenerbahçe yıldız..
    10. Hamas: İsrail'in planları alt üst oldu
    11. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    12. Marodona istifa etti!
    13. Yemek kartlarında anlaşma sağlandı!
    14. Aykut Kocaman'dan derbi tahmini!..
    15. Ofisler kiracı bekliyor
    16. Norveç’te ezan hazımsızlığı
    17. Gürsel Baran "yemek kartı" için..
    18. Boyun sarkmasının nedenleri
    19. Canan Karatay'a ağır suçlama
    20. THY'den Fener için 5 ek sefer
    Abdullah Gül yakın çevresine demiş ki...
    Abdullah Gül yakın çevresine demiş ki...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım