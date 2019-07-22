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Meral Akşener: 'Erdoğan o tarihte yapalım' diyebilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçim ve yeni parti iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:47
Meral Akşener: 'Erdoğan o tarihte yapalım' diyebilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçim istemediklerini ancak kulislerde Kasım ayında bir seçimin olacağına dair kulislerin döndüğünü söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, erken seçim istemediklerini belirterek; "AK Parti'nin içerisinden iki yeni parti çıkacak gibi görünüyor. Sayın Erdoğan'ın, bu partilere karşı tutumu ne olur bilemiyorum. Ankara'da, bu 'Kasım ayında seçim olur' gibi bir kulis vardı. Ben buna inanmıyorum. Ancak, seçim erkene alınabilir. Sayın Erdoğan, 'madem öyle, hadi seçime' diyebilir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:47
  1. Ankara
  2. Meral Akşener

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