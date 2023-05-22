Meral Akşener emekli olacak mı? İP’te beklenen tarih açıklandı
İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Genel Başkan Meral Akşener'in kurultayda yeniden seçilip seçilmeyeceği merak konusu.
İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı tarihleri belli oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.
Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi; "Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."
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