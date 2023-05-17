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Siyaset Meral Akşener dilini yuttu
Siyaset

Meral Akşener dilini yuttu

Yeniakit Publisher
2023-05-17 12:52:00 -
Meral Akşener dilini yuttu

İYİ Parti'de başkanlık divanı toplantısı yapılıyor. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Seçim gecesinden beri konuşmayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 6'lı masa toplantısına da katılacak.

İYİ Parti'de başkanlık divanı toplantısı yapılıyor. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Seçim gecesinden beri konuşmayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 6'lı masa toplantısına da katılacak.

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalefet edip masadan kalkan ancak sonrasında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı vaadiyle masaya geri dönen Meral Akşener'in seçim sonuçlarından oldukça rahatsız oluğu belirtiliyor. İYİ Parti'den Milletvekili seçilen Adnan Beker seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmesinde "Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi." açıklamasında bulundu.

Meral Akşener'in seçim sonuçlarının değerlendirileceği 6'lı masadaki görüşmelerin artından bir açıklama yapabileceği düşünülüyor.

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