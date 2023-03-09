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Siyaset Meral Akşener CHP'lilerin hedefinde! İhsan Eliaçık'tan HDP çıkışı
Siyaset

Meral Akşener CHP'lilerin hedefinde! İhsan Eliaçık'tan HDP çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP çıkışı kemalistlerin ilahiyatçısı İhsan Eliaçık tarafından hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 19:27:00 - 2023-03-09 19:44:18
Meral Akşener CHP'lilerin hedefinde! İhsan Eliaçık'tan HDP çıkışı

 Yeniakit.com.tr 

İhsan Eliaçık Akşener'i hedef alıp MHP'yi savundu!

6'lı masada yaşanan HDP krizi tartışılmaya devam ediyor.

Kemalistlerin ilahiyatçısı İhsan Eliaçık, Meral Akşener'i, "CHP HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez" sözleri üzerinden hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Eliaçık, "HDP meclis sıralarına oturuyor ama Altılı Masa'ya oturamazmış. Sebep? Akşener'in kuruntuları. Bu nasıl 'anaç' yahu?" dedi.
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