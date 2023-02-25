Meral Akşener bunu duymasın! Gültekin Uysal cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin güdümündeki 6'lı masanın küçük ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Nevşin Mengü'ye konuştu.

Akşener'i kızdıracak

Uysal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kızdıracak ismin aday olmasını istedi. kendilerine göre doğru ismin ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Meral Akşener'in şiddetle karşı çıktığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçıdaroğlu'nun aday olmasını istediğini belirten Gültekin Uysal şunları söyledi:

"Siyasi liderliği yapacak olan siyasi partilerdir, genel başkanlardır. Bu noktada elbette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz"

Akşener'den Kılıçdaroğlu tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tüm kapıları kapatan Akşener, çıktığı canlı yayında ise CHP'li isimlere sert tepki gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olmadığı takdirde masanın dağılacağını belirten CHP'li Bülent Kuşoğlu'na, "Bu masa noter değil" diyerek tepki gösterdi.