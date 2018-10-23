Meral Akşener: Bir teklifim daha var

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda emekilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında teklifte bulundu.

“Verdiğimiz teklif reddedildi”

Akşener şunları söyledi:

“Emeklilikte yaşa takılanlar için verdiğimiz teklif yine reddedildi. Erdoğan da 'bu yükü milletin sırtına bindirmeye hakkımız yok' dedi. İktidara soruyorum; milyonlarca Suriyeli göçmenin 200 milyar TL'lik yükünü milletin sırtına yüklemeye hakkınız var mıydı?

“Bir teklifimiz daha var”

Madem reddettiniz, bir teklifimiz var. Primini ödemiş emeklilik hakkı var ama 15 yıl beklemesi gerekiyor. Bu 15 yılın ilk dilimide yarısı, ikinci dilimde yüzde 65'i son dilimde de yüzde 80'i ödensin. Yaşı dolunca da hepsini alsın. Yaşa takılanların kaç kişi olduğunu bile açıklamıyorlar. SGK'nın çalışma yaptığını biliyoruz ama kamuyouna açıklamıyorlar. Açıklayın kardeşim rakamı, bilelim ve ona göre tutum alalım.”