0553 313 94 23

Meral Akşener: Bir teklifim daha var

Hükümete EYT hakkında bir teklif sunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sözgelimi 25 yıl pirim ödemiş bir vatandaş 15 yıl beklemesi gerekiyor. Kademeli olarak ödeme yapılabilir." dedi.

23 Ekim 2018 Salı 11:06
Meral Akşener: Bir teklifim daha var

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda emekilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında teklifte bulundu.

“Verdiğimiz teklif reddedildi”

Akşener şunları söyledi:

Emeklilikte yaşa takılanlar için verdiğimiz teklif yine reddedildi. Erdoğan da 'bu yükü milletin sırtına bindirmeye hakkımız yok' dedi. İktidara soruyorum; milyonlarca Suriyeli göçmenin 200 milyar TL'lik yükünü milletin sırtına yüklemeye hakkınız var mıydı?

“Bir teklifimiz daha var”

Madem reddettiniz, bir teklifimiz var. Primini ödemiş emeklilik hakkı var ama 15 yıl beklemesi gerekiyor. Bu 15 yılın ilk dilimide yarısı, ikinci dilimde yüzde 65'i son dilimde de yüzde 80'i ödensin. Yaşı dolunca da hepsini alsın. Yaşa takılanların kaç kişi olduğunu bile açıklamıyorlar. SGK'nın çalışma yaptığını biliyoruz ama kamuyouna açıklamıyorlar. Açıklayın kardeşim rakamı, bilelim ve ona göre tutum alalım.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 11:06
  1. İyi Parti
  2. Meral Akşener
  3. EYT
  4. Emeklilikte Yaşa Takılanlar
  5. Meclis grup toplantısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika Kongresi Donald Trump'a rağmen yasaklayabilir!
    1. Amerika Kongresi Donald Trump'a rağmen..
    2. Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya bir..
    3. Antalya'da avladıklarına pişman..
    4. Türkiye'den Yunanistan hamlesi!
    5. 13 şehirde operasyon! 50 kişi hakkında..
    6. Şener'den İnce'ye sert sözler!..
    7. Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 6 kişi..
    8. İşte gâvur kafası: Türkleri bilerek..
    9. Galatasaray, Schalke 04'ü misafir ediyor
    10. Romanya savaş gemisi Çanakkale..
    11. İran'dan Amerika ile müzakereye yeşil..
    12. Zlatko Dalic Fenerbahçe'nin yeni..
    13. İşte İstanbul'un yeni metro hatları!
    14. S. Arabistan'a şok! Trump'a rağmen..
    15. Eskişehir’de ata çarpan bu araçtan sağ..
    16. Domagoj Vida için son teklif '65..
    17. CIA Başkanı Gina Haspel Türkiye'de!..
    18. Çinlilerden flaş Kanal İstanbul mesajı
    19. Konya’da önce keşif yaptı sonra çaldı
    20. Mustafa Denizli Fenerbahçe'yi geçti
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?