Meral Akşener, Binali Yıldırım için tarih verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Müzakelere devam ediyor"

CHP ve İYİ Parti arasındaki seçim iş birliği görüşmelerinin durumuna ilişkin soru üzerine Akşener, heyetlerin müzakereyi sürdürdüğünü belirterek, “Şu ana kadar biten şehirlerle ilgili bilgi sahibiyim, müzakere masasında olan yerlerle ilgili çok ayrıntı bilmiyorum. Şu ana kadar güzel mesafe alındığını bildirdiler. Bu bir iş birliği, güç birliği meselesi. İyi gittiğini söyleyebilirim. Kırmadan, dökmeden bir güç birliği konusunda anlayış birliğine varıldığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

"19 Şubat’ta ayrılacağını düşünüyorum"

Akşener, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın istifasına ilişkin bir soruya da şu cevabı verdi;

"Binali Bey’e çok büyük yanlış yapıldığını düşünüyorum. Kendimi bazen onun yerine koyuyorum, istiskal edildiğini görüyorum. Başbakanlık, çok önemli görevler yaptı 16 yıl içinde ve herkesin çemkirdiği bir figür haline getirilmesi ilginç benim için. Hala umudum şudur ki o tecrübedeki bir şahsın, insanın, politikacının 19 Şubat’ta o teslim tarihinde ayrılacağını düşünüyorum"