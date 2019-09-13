Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bilal Erdoğan'la tokalaşırken çekilen fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "Bu siyasi falan değil, insani bir nezakettir. Bilal Erdoğan'ı atlayıp geçseydim ne olacaktı?" ifadelerini kullandı.13 Eylül 2019 Cuma 14:46
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile açıklamalarda bulundu.
"Atlayıp geçseydim ne olacaktı?"
Akşener, katıldığı Elmalı yağlı güreş töreninde Bilal Erdoğan'la tokalaşma görüntülerinin anımsatılması üzerine de, "Bu siyasi falan değil, insani bir nezakettir. Bilal Erdoğan'ı atlayıp geçseydim ne olacaktı?" dedi.
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