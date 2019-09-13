Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bilal Erdoğan'la tokalaşırken çekilen fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "Bu siyasi falan değil, insani bir nezakettir. Bilal Erdoğan'ı atlayıp geçseydim ne olacaktı?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile açıklamalarda bulundu. "Atlayıp geçseydim ne olacaktı?" Akşener, katıldığı Elmalı yağlı güreş töreninde Bilal Erdoğan'la tokalaşma görüntülerinin anımsatılması üzerine de, "Bu siyasi falan değil, insani bir nezakettir. Bilal Erdoğan'ı atlayıp geçseydim ne olacaktı?" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.