Meral Akşener bakalım buna ne cevap verecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Meral Akşener’in “HDP” sessizliğinin sebebini sorguladı.

HDP ve Yeşil Sol Parti’nin seçim beyannamesinde açıkladığı konular karşısında Akşener’in suskun kaldığını belirten Selvi, “Meral Hanım sahi Kandil’deki terör baronlarının açıklamalarına niye sessiz kalıyorsunuz?” diye sordu.

Selvi, şunları kaydetti:

"Siyaset aynı zamanda bir duruş meselesi. O nedenle HDP ve Yeşil Sol Parti’nin seçim beyannamesinde açıkladığı konuları Meral Akşener’e sormak istedim. Neden Kılıçdaroğlu’na değil de Akşener’e sormak istedim? Çünkü Akşener, Irak ve Suriye tezkerelerini destekledi ama Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte ret oyu verdi.

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HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı. Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Böylece 6’lı ittifakın 7’nci ortağı oldu.

Daha önce HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak gördüğü, HDP’yi PKK’nın yanına konumlandırdığı için Akşener’e bu soruları sorma hakkımız doğdu.

IRAK VE SURİYE’YE OPERASYONLARI DURDURMAK

HDP’nin seçim beyannamesinde, “Türkiye’nin Kürt sorununu bahane ederek Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız” deniliyor.

Meral Hanım, Irak ve Suriye tezkerelerini desteklediğiniz için size soruyorum. HDP’nin bu açıklaması için ne düşünüyorsunuz? Bir cevap vermeyi düşünüyor musunuz?

IRAK VE SURİYE’DEN ÇEKİLMEK

Türkiye, PKK ile mücadele kapsamında 90’lı yıllardan bu yana Irak’ta; Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonları nedeniyle de Suriye’de. CHP, HDP ile birlikte hareket ederek Irak ve Suriye tezkerelerine ret oyu verdi. Kılıçdaroğlu, “Bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceğiz” diye açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği gibi Türkiye, Irak ve Suriye’den çekilirse, bizim boşalttığımız yerleri PKK’ya verecekler.

Irak ve Suriye tezkerelerine destek verdiğiniz için Meral Hanım size soruyorum. Mehmetçiğin Irak ve Suriye’den çekilmesine oy verecek misiniz?

Türk milliyetçiliği adına bir tavır ortaya koymayı düşünüyor musunuz?

ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK

HDP’nin seçim beyannamesinde, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm siyasi tutsakların koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız” deniliyor. Bu, Öcalan’ı İmralı’dan çıkaracağız demek. Zaten Ahmet Türk, “Bu dönem, Öcalan’ı özgürleştirme dönemidir” demişti.

Meral Hanım sizin böyle düşünmediğinizi biliyorum ama niye çıkıp bu konularda tek bir söz söylemiyorsunuz?

YENİ BEYANNAME

Meral Hanım, dün de HDP’nin merkezinde yer aldığı “Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı” seçim beyannamesini açıkladı.

- Kürtlerin, Kürt ve Kürdistan isimleriyle özgürce örgütlenmeleri ve kendilerini ifade etmelerinin önünü açan demokratik bir ortamın yaratılması,

- Kürt halkına, Kürdistan’da kendi kendilerini yönetmelerine imkân verecek bir statünün tanınması,

- Kürt halkının diğer halklarla bir arada, eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamasını güvence altına alan demokratik, çoğulcu, ademi merkeziyetçi bir anayasanın yapılması...

Deniliyor.

Hadi seçimlerde 6’lı Masa’yı destekleyeceği için HDP’nin seçim beyannamesine ses çıkarmadınız, dün açıklanan beyanname için bir şey diyecek misiniz?

KANDİL’E SESSİZ

Meral Hanım sahi Kandil’deki terör baronlarının açıklamalarına niye sessiz kalıyorsunuz?

Duran Kalkan, “AK Parti iktidarını her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz” dedi.

Bese Hozat, “Biz HDP’nin Millet İttifakı’nı destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz” diyor. Murat Karayılan, “14 Mayıs’ta sadece cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek” diyor. Sırrı Sakık, “Yüz yıllık Cumhuriyet’i değiştireceğiz” diyor.

NİYE SUSUYORSUNUZ?

Peki Meral Hanım siz ne diyorsunuz? Niye susuyorsunuz? “Eli kanlı katiller, siz susun. Bu bizim mücadelemiz” demiyorsunuz? (…)"