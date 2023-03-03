Meral Akşener acil toplantıya çağırdı! 'Yolu millete çıkmayacak hiçbir şeyde olmayız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Akşener, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki altılı masanın ikinci turunun son toplantısıyla ilgili milletvekilleri, başkanlık divanı üyeleri ve başdanışmanlarını bilgilendirmek için partisinin ek binasında toplantı düzenledi.

Toplantı öncesi Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Akşener ile kanaatlerimizi paylaşacağız"

Millet İttifakı liderlerinin toplantısından sonra Akşener'in kendilerini toplantıya çağırdığını belirten Tatlıoğlu, "Sayın Genel Başkanımız toplantıyla ilgili bizi bilgilendirecek. Biz de kanaatlerimizi paylaşacağız. İYİ Parti mekanizmalarında karar süreçleri, partinin kurullarıyla alınıyor. Hep böyle oldu, hep iyi sonuçlar çıktı. Ortak bir karar aldık, kolektif bir karar aldık. Milletin ve Türkiye'nin menfaatlerine, yarınına ve bugününe yönelik. Yine öyle olacaktır." diye konuştu.

"İsim konusunda bir uzlaşı var mı?" sorusunu, Tatlıoğlu, "İsmi konuşmadık. Henüz bir şey konuşmadık." şeklinde yanıtladı.

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Ümit Dikbayır'ın paylaşımı soruldu

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır'ın, sosyal medyada yer alan açıklamasının anımsatılması üzerine, bunların kişisel tavırlar olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, "Biz bir kolektif karar almaya geldik. Genelde İYİ Parti olarak kolektif karar alırız. Bütün konularda Başkanlık Divanımız, milletvekillerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, yarın il başkanlarımız, cumartesi günü geçmiş dönem il başkanlarımız ve yine milletvekillerimizin hepsiyle beraber toplanıp bir karar vereceğiz. Milletimiz için çok iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz ilkeli siyaset yapıyoruz"

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir mutabakat, bir uzlaşı olmuş mudur?" sorusuna ise Tatlıoğlu, şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkanımızın ve İYİ Parti'nin bu konuda başından beri söyledikleri bellidir. Biz ilkeli siyaset yapıyoruz, Sayın Genel Başkanımız da öyle. Türkiye'de ilkeli siyaset yapılır, yapılsın da arzu ediyoruz. Şimdi ne olduğu konusunda bilgileneceğiz. O konuda arkadaşlarımız kanaatlerini belirtecek. Cumartesi günü tekrar bir araya geleceğiz. Çünkü birçok arkadaşımız deprem bölgesinde. Onlar da gelecekler, cumartesi günü daha geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Türkiye iyi olacak."

"Yolu millete çıkmayacak hiçbir şeyde olmayız"

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin beş partinin anlaştığı" yönündeki ifadelerin hatırlatılması üzerine, Tatlıoğlu, "Bu konuda herhangi bir yorum yapmam mümkün değil, çünkü bilgilenmedik. Biz, yolu millete çıkmayacak hiçbir şeyde olmayız." sözlerini sarf etti.