Meral Ahlatcı, Emine Erdoğan’ı Çorum davet etti AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın eşi Meral Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı Çorum’a davet etti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın eşi Meral Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı Çorum’a davet etti.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen İl ve Belediye Başkanları toplantısına Meral Ahlatcı’da katıldı. Ahlatcı, program sonunda bir araya geldikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı Çorum’a davet etti.

Davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan ise hemşehrilerimize selamlarını ileterek Çorum’a yakın zamanda geleceğini ifade etti.

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