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Meral Ahlatcı, Emine Erdoğan’ı Çorum davet etti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın eşi Meral Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı Çorum’a davet etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:31
Meral Ahlatcı, Emine Erdoğan’ı Çorum davet etti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın eşi Meral Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı Çorum’a davet etti.


AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen İl ve Belediye Başkanları toplantısına Meral Ahlatcı’da katıldı. Ahlatcı, program sonunda bir araya geldikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı Çorum’a davet etti.


Davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan ise hemşehrilerimize selamlarını ileterek Çorum’a yakın zamanda geleceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:31
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