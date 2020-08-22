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Aktüel Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye, Talimhane'de tiyatroseverlerle buluştu
Aktüel

Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye, Talimhane'de tiyatroseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Savaş Dinçel'in uyarlayıp Ozan Uçar'ın yönettiği tek perdelik oyunda Sait Faik Abasıyanık'ın İstanbul'u anlatan hikayeleri sahneye taşındı - Oyuncu Taner Turan: - "Geçen sene sezon başında oynamaya başladık. Garibaldi sahnesine uyarlanmıştı. Sait Faik'in İstanbul'daki yaşamını ve bu yaşamı sırasında yazdığı hikayelerle birlikte kendini anlattığı, aslında günümüzle de çok örtüşen bir oyun"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 23:03:45 -
Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye, Talimhane'de tiyatroseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" oyunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) paydaşlığıyla kurulan "Talimhane Sahne"de izleyicilerle buluştu.

Tek kişilik oyunda sahneye çıkan oyuncu Taner Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada 1997'de başladığı Devlet Tiyatrolarında 80'e yakın oyunda görev aldığını ve bunların yaklaşık yarısında başrol oynadığını söyledi.

Sait Faik Abasıyanık'ın hikayelerinin sahneye taşındığı gösteriyi, 2007 yılında vefat eden Savaş Dinçel'in uyarladığını ve zamanında oynadığını anımsatan Turan, şunları kaydetti:

"Geçen sene sezon başında oynamaya başladık. Garibaldi sahnesine uyarlanmıştı. Sait Faik'in İstanbul'daki yaşamını ve bu yaşamı sırasında yazdığı hikayelerle birlikte kendini anlattığı, aslında günümüzle de çok örtüşen bir oyun."

Turan, hikayelerinde İstanbul'da yaşamanın zorluklarının yanı sıra insan sevgisinin ne kadar önemli olduğunu da anlatan Sait Faik'in pek çok insan tarafından yeterince tanınmadığını söyledi.

Sait Faik Abasıyanık'ı canlandırmaktan keyif aldığını vurgulayan Turan, "Yaşamı, doğayı, insan ve hayvan sevgisini kendine dert edinmiş bir insan. Oyunumuz, insanların birbirinden giderek uzaklaşmasını, sevgisizliğin aslında ne kadar kötü bir şey olduğunu, insanları yalnızlığa ve çaresizliğe ittiğini, doğanın korunması gerektiğini, insanlığın doğaya zarar verdiğini ve doğa sevgisini anlatıyor." dedi.

Savaş Dinçel'in uyarlayıp Ozan Uçar'ın yönettiği tek perdelik oyunun dekor tasarımı Behlüldane Tor, kostüm tasarımı Mihriban Oran, ışık tasarımı Serhat Akın, müzikleri ise Oktay Köseoğlu tarafından hazırlandı.

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