Merakla bekleniyordu! TRT'den açıklama geldi

Geçtiğimiz sezon birbirinden iddialı yapımlara imza atan TRT 1’in yeni dizisi “Dünya Hali”nin yayın tarihi belli oldu.

Farklı hikayesi, benzersiz kurgusu ve kendine has komedi diliyle yaz aylarının yeni eğlencesi olmaya hazırlanan Dünya Hali’nin fragmanı da yayınlandı.

Birbirinden komik hikayeleriyle yaz aylarına damga vuracak olan dizinin konusu şöyle:

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği “erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen” olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı “modern” hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan’ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan’ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor.

Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin’in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan TRT 1’in yeni dizisi Dünya Hali’nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.

Dünya Hali, mizahı bol, izlemesi keyifli birbirinden güzel bölümleri ile 28 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında.