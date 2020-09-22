Merakla bekleniyordu: O özelliğin ilk görüntüleri paylaşıldı

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı 'çoklu cihaz' özelliğinin ilk görüntüleri paylaşıldı. Henüz geliştirilme ve test aşamasında olan söz konusu özellik ile birlikte kullanıcılar, Whatsapp'ı 4 farklı cihazda kullanabilecek.

WaBetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu özellik, son test aşamasına geldi.

Büyük ölçüde hazır hale geldiği bildirilen özellik ile birlikte, Whatsapp masaüstü uygulaması kayıtlı mesajları akıllı telefondan indirecek. Böylece kullanıcılar, telefonun internete bağlı olmadığı veya kapalı olduğu durumlarda dahi masaüstü uygulaması üzerinden Whatsapp'ı kullanabilecek.

Söz konusu özelliğin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.