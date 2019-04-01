Merakla bekleniyordu! İşte yerel seçimler sonrası doların son durumu

Geçen haftanın son işlem gününde 5.5780 seviyesinden günü tamamlayan dolar kuru, uluslararası piyasalarda 5.60 seviyesine kadar yükseldi.

Türkiye genelinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için gerçekleştirilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 57 milyon 58 bin 636 seçmen için 194 bin 390 sandık kuruldu. Yurt genelinde tüm sandıklar saat 17.00'de kapandı. Daha sonra oy sayımına geçildi.

AK Parti 40 ilde ipi göğüsledi

Henüz kesinleşmeyen ve Anadolu Ajansı'nın saat 23.43 itibariyle açıkladığı verilere göre AK Parti 40, MHP 12, CHP 20, HDP 7, TKP 1 ve bağımsız aday 1 ilde ipi göğüsledi.

Dolar kuru 5,59 seviyesiniş gördü

Bu haliyle seçim sonuçlarına piyasaların ilk tepkisi dolarda görüldü.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, geçen haftanın son işlem gününde 5.5780 seviyesinden günü tamamlayan dolar kuru, uluslararası piyasalarda 5.5970 seviyesine kadar yükseldi. Kurda işlemler 1 Nisan itibariyle yüzde 0.30 oranında artışla 5.60 seviyesinde bulunuyor.