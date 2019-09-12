Merakla bekleniyordu! Hakan Atilla'nın yeni görevi belli oldu
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yeni görevi belli oldu12 Eylül 2019 Perşembe 22:51
ABD’de hapis yattıktan sonra Türkiye’ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, büyükelçi olarak atandı. Ancak ismi atama listesinde yer almadı. Atilla, OECD’de görev yapacak.
ABD'de uzun süre tutuklu kalan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın devlette "önemli" bir göreve getirileceği yurda döndükten sonra iddia edilmişti. Hakan Atilla'nın bugün dış temsilciliğe atandığı ileri sürüldü. Ancak Atilla atama listesinde yer almadı.
Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Atilla, OECD’de görev yapacak.
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