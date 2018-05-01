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Merakla beklenen iPhone SE 2'nin tasarım görüntüleri ortaya çıktı

Özlenen keskin hatlara sahip klasik iPhone tasarımında, iPhone X gibi geniş ve çentikli bir ekran. Uzun zamandır beklenen iPhone SE 2’nin yeni tasarım görüntüleri, bu bekleyişe değeceğinin en büyük kanıtı olabilir.

01 Mayıs 2018 Salı 11:51
Merakla beklenen iPhone SE 2'nin tasarım görüntüleri ortaya çıktı

Apple, iPhone 6 modelleri ile birlikte cihazlarının tasarım çizgilerini daha yuvarlak hatlara taşımıştı. Bunun nedeni boyutlardaki artış olduğu için, daha ergonomik bir kullanım sunulması gerekiyordu. iPhone 4, 4S, iPhone 5, 5S, SE ve C gibi modeller artık tarih oldular.

Uzun yıllardır devamı beklenen iPhone SE’nin bir daha gündeme gelmemesi pek çok kullanıcının tepkisini çekmişti. Apple, artık bu isteğe kayıtsız kalamadı ve bir süredir SE 2 modeli üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Üstelik özlenen tasarım çizgilerini yeniden getirecek bir şekilde. En azından şimdiye kadar elimize ulaşan bütün sızıntılar, iPhone SE 2’nin çentikli ekrana sahip olacağını da ortaya çıkartıyor.

Küçük gövdeye dev ekranın yerleştirildiği iPhone SE 2 tasarımı şu şekilde:

Cihazın ön ve arka panel tasarımında doğrudan iPhone X çizgilerinin korunduğunu görüyoruz. Bu tasarıma klasik iPhone SE dizaynından esinlenen keskin hatlara sahip yan çerçeveler eşlik ediyor. Gene aynı şekilde SE’den esinlenilen bir de arka panel renkleri var. Ayrıca bu kısım metal olacağı için kablosuz şarj desteği sunulmayabilir. Cihazın ekranının ise 4.7 inç ila 5 inç arasında olacağı söyleniyor.

A10 FUSİON İŞLEMCİ

iPhone SE ile hemen hemen aynı boyutlara sahip bir gövdeye yaklaşık 5 inçlik ekranı sığdırmak muhteşem bir iş. Nitekim iPhone SE’nin ekranı 4 inç boyutundaydı. Bu da ön yüzün çentik kısmı haricinde neredeyse her yerinin ekran olacağını gösteriyor.

Ayırıca Touch ID için bir Home tuşunun olmaması ve çentiğin varlığı bize Face ID özelliğinin de geleceğini müjdeliyor. Cihazın tüm bu sistemi çalıştırması için A10 Fusion işlemciye sahip olması bekleniyor. A10 Fusion, iPhone 7 ailesi ile birlikte ilk kez ortaya çıkmıştı. 

Önümüzdeki Haziran ayında gerçekleştirilecek WWDC 2018 etkinliğinde Apple’ın iPhone SE 2’yi duyurması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:51
  1. Apple
  2. iPhone SE 2
  3. iPhone SE'nin özellikleri

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