Merakı pahalıya patladı! Yangını izlemeye geldi, 65 bin TL ceza yedi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan yangını izlemek için olay yerine gelen sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye toplam 65 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyet alma hakkı da ertelendi.

Edinilen bilgilere göre olay, Kayabaşı Mahallesi 75. Sokak'ta meydana geldi. Metruk halde bulunan müstakil bir ikamette çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, yangını merak eden S.Ü. isimli şahıs 38 HV 163 plakalı otomobiliyle olay yerine geldi.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücünün ehliyetinin bulunmadığını tespit etti. Şahsın alkollü olabileceğinden şüphelenen ekiplerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan alkol kontrolünde S.Ü.'nün 1.69 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" suçlarından toplam 65 bin TL idari para cezası uygulandı.

Merakı nedeniyle olay yerine gelen sürücünün, aldığı ağır ceza nedeniyle uzun süre bu günü unutamayacağı belirtilirken, ehliyet başvurusunu da en erken 6 ay sonra yapabileceği öğrenildi.

Olayla ilgili işlemler sürdürülüyor.