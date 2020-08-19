Merak uyandıran iddia! Altın fiyatlarına nasıl etki edecek?

Yeni tip koronavirüs salgınının ardından güvenli liman olarak nitelendiren altına yönelimin artmasıyla altın rekordan rekora koştu. Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu duyurması ise altında düşüşe neden oldu.

Altın alacak olanlar altın fiyatlarının düşmesini beklerken, altını olan vatandaşlar ise satış yapmak için altının çıkacağı en yüksek fiyatı merak ediyor. Uzmanlar temkinli olunması çağrısında bulunurken, arama motorlarında Altın fiyatları çıkacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne olur? sorularının yanıtları aranıyor.

Rusya'nın aşısı ne kadar güvenilir?

Altın fiyatlarının düşmesine neden olan Rusya'nın bulduğunu iddia ettiği aşıyla ilgili Sibirya'da bulaşıcı virüslerle çalışan bir laboratuvarın eski başkanı Prof. Alexander Chepurnov'dan kritik bir iddia geldi.

Chepurnov'a göre aşılarda bulunan bazı antikorlar koronavirüsü arttırarak hastalığı yok etmek yerine daha da güçlenmesine sebebiyet verebilir. Yine Chepurnov'un belirttiğine göre; Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları konunun bu boyutuna ilişkin hiçbir açıklamada bulunmazken herhangi bir bilimsel makale de yayımlamadı.

Ekonomiyi oldukça etkileyen koronavirüs aşısındaki bu tedirginliğin altın fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

Dikkat çeken açıklama

Altın fiyatlarına ilişkin araştırmalar sürerken dikkat çeken bir açıklama ise Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin'den geldi.

Alkin, piyasaya para enjekte edilmesinin, günün birinde koronavirüse çare olacak ilacın ya da aşının bulunacağı hesabıyla herkesin elindeki tüm kozları masaya sürmesi anlamına geldiğini söyledi.

Ekonomilerde düzelmenin, hastalığın kontrol altına alındığı andan itibaren olduğunu belirten Alkin, pandeminin kendiliğinden kaybolmasının onu kontrol altına almak manasına gelmediğini bildirdi.

Alkin, "Mutlaka tıp biliminin bir çare bulması gerekiyor. Ben de raporlarımda sayısız kez, 'çare ekonomide değil çare tıpta' demiştim." ifadelerini kullandı.

"Dalga geçen ismin bile altına yatırım yapmaya başlaması dikkat çekici"

Amerikan dolarına olan güvenin azalmaya başladığını söyleyen Alkin, Euro bölgesindeki istikrarsızlığın da yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini, bu durumda, aşı bulunsa da yaklaşan ABD seçimlerinin belirsizliği, AB ve Brexit sorunu ve rekor düşük faizlerin yatırımcıların altın konusundaki ısrarına devam edeceğini gösterdiğini ifade etti.

Paranın bollaştığı faizlerin düştüğü süreçte altına yönelen yatırımcılarla dalga geçen ABD'li ünlü spekülatör Warren Buffet'ın da altına yatırım yapmaya başlamasına değinen Alkin, bunun dikkat çekici bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

"Aşı gerçekten bulunursa..."

Geçici inişlere rağmen son zamanlarda hızla yükselen altın fiyatlarının gevşemesi için koronavirüsle mücadelede elde edilecek başarıların da etkili olabileceğini söyleyen Alkin, ancak aşının gerçekten bulunduğuna dair bir haber ile altın fiyatlarının gevşeyebileceğini vurguladı.

Altın yatırımcıları dikkat!

Türkiye'deki altın yatırımcılarının, dolar kurları mevcut halinde devam ettikçe kazanmaya devam edeceklerini söyleyen Alkin, "Aşı bulunana kadar gram altının hem yurt dışındaki yüksek fiyat hem de yurt içi dolar kurlardaki artış sebebiyle yatırımcısını memnun edeceğini tahmin edebiliyorum" değerlendirmesinde bulundu.