Rus isimden izin, sonra inceleme! Tarihin en gizemli sorusu çözüldü: Gizlice Arjantin'e kaçtı! Hitler'in ölümündeki sır

İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde Sovyet güçlerinin Berlin’e girmek üzere olduğu günlerde yenilgisi kesinleşen Adolf Hitler, eşi Eva Braun'la birlikte hayatlarına son vermeye karar verdi. Çift, odalarına kapandıktan sonra siyanür kapsülüyle yaşamlarını sonlandırdı. Adolf Hitler, kapsülü ısırdığı sırada tabancasıyla başına ateş ederek ölümünü garantilenmişti. Ancak buna rağmen Hitler’in ölü süs verdiği yönünde iddialar durmak bilmemişti. Adolf Hitler ve Eva Braun’un cesetleri, Sovyet ordusunun eline geçmemesi için sığınakta bulunan görevli subaylar tarafından yakıldı.

CESEDİNDEN ARDA KALANLAR MOSKOVA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Sovyet ordusu, Berlin’deki sığınağa ulaştığında Hitler’in yanmış cesediyle karşılaştı. Ancak ölen kişinin gerçekten Hitler olup olmadığının doğrulanması gerekiyordu ve cesetten geriye kalanlar Moskova’ya götürüldü. Yapılan incelemelere göre yanmış ceset gerçekten Hitler’e aitti. Hitler’in birçok savaş suçlusu Alman subay gibi gizlice Arjantin'e kaçtığı, yüzünü değiştirdiği hatta Antarktika'da gizli bir Nazi üssüne yerleştiği iddia edildi.

KOMPLO TEORİLERİNİN DOĞRU OLMADIĞI NASIL KANITLANDI?

Hitler’in ölümünden yıllar sonra bir grup bilim insanı, komplo teorilerini sona erdirmek için Hitler’e ait olduğu düşünülen bedene ait kalıntılar üzerinde çalıştı. Fransız bilim insanları, Adolf Hitler'in 1945'te siyanür içip kendini başından vurduktan sonra öldüğünü kanıtlamak için cesedinden geri kalan diş ve kafatası parçalarını analiz etti.

Mayıs 2018'de European Journal of Internal Medicine’de (Avrupa İç Hastalıkları Dergisi) yayımlanan çalışmada "Dişler gerçek ve Hitler’e ait. Bu konuda şüpheye yer yok. Daha önce Adolf Hitler’in bir denizaltı kullanarak Arjantin'e kaçtığı, Antarktika'da gizli bir üste bulunduğu hatta ayın karanlık tarafında kurulan bir Nazi üssünde olduğunu iddia eden komplo teorilerinin doğru olmadığı kanıtlanmış oldu" ifadeleri yer aldı.

RUS TERCÜMANIN ANILARI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2018 yılının nisan ayında İkinci Dünya Savaşı sırasında görev alan bir Rus tercümanın anılarının yayımlanmasının ardından Adolf Hitler’in cesedinden artakalanlar tekrar gündem oldu. Tercümanın anılarında 1945 yılında Hitler’in cesedinden geri kalanların nasıl incelendiğine yer veriliyor, diş kayıtlarının kontrol edilmesinin ardından cesedin Hitler’e ait olduğunun tespit edildiği anlatılıyordu ve daha önce sergilenmiş olan Hitler’in cesedine ait parçaların hâlâ Rusya arşivlerinde olduğu iddia ediliyordu.

KAFATASINDAKİ DELİĞİN SEBEBİ KURŞUN

Hitler'e ait kalıntıların Rus arşivlerinde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından bir grup bilim insanı Rusya ile uzun süren bir müzakereye başladı. Milliyette yer alan haberde: Görüşmelerin ardından Rus istihbaratının da onaylamasıyla Rusya arşivinde bulunan Hitler’e ait kalıntıların incelenmesine izin verildi.

NEREDEYSE BÜTÜN DİŞLERİ TAKMAYMIŞ!

İncelemeler, Hitler'in olduğu kanıtlanan dişlerde beyaz tartar bulunduğunu ve vejetaryen olduğu için et lifi izine rastlanmadığını ortaya çıkardı. Hitler’in ölmeden önce ağzındaki dişlerin neredeyse tamamının takma olduğu tespit edildi.

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