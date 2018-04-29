Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mera yasakları kalktı, göçerler yollara düştü

Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlar dolayısıyla kapatılan mera ve yaylalar artık hayvan sahiplerine açıldı.

29 Nisan 2018 Pazar 16:31
Mera yasakları kalktı, göçerler yollara düştü

Son dönemlerde yaşanan çatışma ve şiddet döneminde yok olma noktasına gelen hayvancılık, mera yasaklarının kalkmasıyla yeniden canlanmaya başladı.

Şırnaklı göçerler, bir süredir güvenlik nedeniyle çıkılmasına izin verilmeyen ve bu yıl yeniden kullanıma açılan yaylalar sayesinde, yazın bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Hayvanlarına daha verimli otlaklar bulabilmek için mevsim şartlarına göre yer değiştirmek durumunda kalan göçer aileler, Şırnak ve ilçelerinde havaların ısınmaya başlamasıyla Beytüşşebap, Uludere ve Siirt’in Pervari ilçesinde bulunan ve serin olan yaylalara doğru yola çıkmaya başladı.

Hayvan sahipleri, yayla yasağının kaldırılması, hayvancılığın gelişmesi ve kendileri için çok önemli olduğunu değerlendirerek, yaylaların hayvan sahipleri için olmazsa olmaz bir durum olduğunu belirtti.

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde hayvancılıkla uğraşan ve çobanlık yapan Hasan Abay, yayla yasaklarının kaldırılacak olmasının kendileri gibi hayvancılıkla uğraşanlar için önemli olduğunu söyledi.

Çobanlık mesleğinin çok zor bir meslek olduğunu dile getiren Hacı Çakır ise, "Bu yasakların nedeniyle, mera sıkıntısından dolayı, bir çobanın maaşı bir kaymakamın maaşından daha çoktur ama ona rağmen bir çoban bulamıyoruz. En büyük sıkıntımız mera sıkıntısıydı ama Allah'a çok şükür hükümetimiz, devletimiz bu sene mera yasağını kaldırdı. Bu hayvancılık meraların üzerine geliştirilmezse, ağılda gelişemez. Çok masraflı oluyor. Örneğin bir 4 ay ağılda tutuyoruz. Bizim gelirimizin dörtte üçü o 4 aya gidiyor” dedi.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 16:31
  1. Şırnak
  2. Siirt
  3. Uludere
  4. Pervari

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de dehşet verici olay: Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi!
    1. ABD'de dehşet verici olay: Eski..
    2. Altın Elma, Diyarbakır'ın oldu
    3. Kilosu tam 4 bin lira!
    4. Katil Esed rejimi Humus'a saldırdı
    5. Çavuşoğlu Almanya'ya davet edildi
    6. Destici: Son toplantımızı yaptıktan..
    7. Yunanistan: Türkiye'yi AB'de istemiyoruz
    8. "Hazreti Peygamberi Anlama ve..
    9. Kemalistleri yasa boğan görüntü!..
    10. Başakşehir'e şok! İlk yarıyı geride..
    11. Erdoğan, milli tekvandocuyu tebrik etti
    12. "İlk defa kiralık milletvekilleri..
    13. "Türkiye bu bölgenin en güçlü oyuncusu"
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin..
    15. Dikkat çeken adım! Savaş istiyorlarmış
    16. Edremit'te meyve çekirdekleri ve..
    17. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ:..
    18. Pakistan'dan uzay araştırmalarına dev..
    19. The Simpsons'ta "Türkiye" 24 kez anıldı
    20. Acımadan vurup öldürdüler!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm