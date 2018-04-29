Mera yasakları kalktı, göçerler yollara düştü

Son dönemlerde yaşanan çatışma ve şiddet döneminde yok olma noktasına gelen hayvancılık, mera yasaklarının kalkmasıyla yeniden canlanmaya başladı.

Şırnaklı göçerler, bir süredir güvenlik nedeniyle çıkılmasına izin verilmeyen ve bu yıl yeniden kullanıma açılan yaylalar sayesinde, yazın bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Hayvanlarına daha verimli otlaklar bulabilmek için mevsim şartlarına göre yer değiştirmek durumunda kalan göçer aileler, Şırnak ve ilçelerinde havaların ısınmaya başlamasıyla Beytüşşebap, Uludere ve Siirt’in Pervari ilçesinde bulunan ve serin olan yaylalara doğru yola çıkmaya başladı.

Hayvan sahipleri, yayla yasağının kaldırılması, hayvancılığın gelişmesi ve kendileri için çok önemli olduğunu değerlendirerek, yaylaların hayvan sahipleri için olmazsa olmaz bir durum olduğunu belirtti.

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde hayvancılıkla uğraşan ve çobanlık yapan Hasan Abay, yayla yasaklarının kaldırılacak olmasının kendileri gibi hayvancılıkla uğraşanlar için önemli olduğunu söyledi.

Çobanlık mesleğinin çok zor bir meslek olduğunu dile getiren Hacı Çakır ise, "Bu yasakların nedeniyle, mera sıkıntısından dolayı, bir çobanın maaşı bir kaymakamın maaşından daha çoktur ama ona rağmen bir çoban bulamıyoruz. En büyük sıkıntımız mera sıkıntısıydı ama Allah'a çok şükür hükümetimiz, devletimiz bu sene mera yasağını kaldırdı. Bu hayvancılık meraların üzerine geliştirilmezse, ağılda gelişemez. Çok masraflı oluyor. Örneğin bir 4 ay ağılda tutuyoruz. Bizim gelirimizin dörtte üçü o 4 aya gidiyor” dedi.

Kaynak: İHA