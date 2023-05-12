Menzili 500 km'den fazla! Türkiye'nin balistik füzesi TAYFUN'un görüntüleri paylaşıldı

Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN Kısa Menzilli Balistik Füzesi (SRBM)’nin atış görüntülerini ilk kez paylaşıldı. 500+ kilometre menzilli TAYFUN Füzesi‘nin ilk atışı, 18 Ekim 2022 tarihinde Rize’den gerçekleştirilmişti.

Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ olarak tanımlanıyor. TAYFUN, Türkiye’nin ilk Kısa Menzilli Balistik Füze’si oldu.

Böylelikle 1990’lı yıllardan beri Taktik Balistik Füze kabiliyetine sahip olduğu bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk kez bu alanda bir üst sınıfa çıkmış oldu.

Test atışları devam eden TAYFUN Füzesi, Türkiye’nin şu ana kadarki en uzun menzilli füze sistemi oldu. Birkaç atışlı testinin daha gerçekleştirileceği tahmin edilen TAYFUN Füzesi’nin, kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor. TAYFUN ile Türk Silahlı Kuvvetleri, önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak.

Füzenin temel hedefleri ise stratejik düşman tesisleri olacak.

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Kaynak: SavunmaSanayiST