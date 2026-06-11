Milli ve manevi değerlerimizi hedef alan sinsi tehlikeyi ifşa etti! Bakan Göktaş aile yapımızı dinamitlemek isteyen küresel tuzaklara karşı tarihi mesajlar verdi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailesinden güç alan toplumlar daha dirençli olur, daha güçlü olur. Devleti de milleti de daha güçlü olur" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır’daki temasları kapsamında merkez Sur ilçesindeki İç Kale Müze Kompleksi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen ’Aile Şenliği Programı’na katıldı. Stantları gezen Bakan Göktaş, yürütülen sosyal faaliyetleri yerinde inceleyerek vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi, akabinde aileler için verilen yemeğe katıldı.

Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye genelinde aile değerlerini korumak ve güçlendirmek adına pek çok adımlar attıklarını anımsattı. Bu kapsamda 81 ilde 19 bine yakın faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, evlenmek isteyen gençlere yönelik çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

18-29 yaş arasında evlenmek isteyen çiftlere evlilik kredisi sunduklarını hatırlatan Göktaş, "Yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında olduk. Diğer yandan çocuk sahibi olan her ailemizin yanında olduk. İlk çocuğunu yapan ailemize tek seferlik 5 bin liralık bir destek, ikinci çocuğumuzu ve sonraki çocuklar için aile çocuğumuz 5 yaşını tamamlayana kadar düzenli bir destek mekanizması hayata geçirdik" dedi.

Göktaş, buradaki programda da koruyucu aileler olduğunu söyleyerek, "Kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ay 30 Haziran Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde koruyucu aile günü aynı zamanda. Dolayısıyla burada çocuklarımıza yuva sıcaklığı sunan, ev sıcaklığı sunan ve çocuklarımızın gerçek potansiyelini dışarıya yansıtmaya vesile olan bütün koruyucu ailelerimizi gönülden teşekkür etmek istiyorum. Burada aynı zamanda engelli kardeşlerimiz var. Ailelerinin azimlerini, onların yanında olmalarını ve engelleri aşma yollarını hep beraber yürüttüğümüz bütün projelerde kendi potansiyellerini keşfettiklerini görüyoruz" diye konuştu.

"Ailesinden güç alan toplumlar daha dirençli olur" diyen Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha güçlü olur. Devleti de milleti de daha güçlü olur. Şimdi 2026-2035 dönemi Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile ve nüfus on yılı olarak ilan ettik. Peki neden bunu ilan etme gereği duyduk? Nüfusumuz yaşlanıyor. Az önce bir masamızı ziyaret ettim. Üç kuşak bir arada bir ailemize, kendilerine sevgilerimi gönderiyorum. Biliyorsunuz aslında bu coğrafyalarda da aile değerleri çok önemli. Büyüklere sahip çıkmak, küçüklere bereket gözüyle bakmak ve ailece yemek yemek, ailece paylaşımda bulunmak çok değerli. Ancak artık değerlerimiz değişiyor. Elimizde birer telefon, elimizde birer teknoloji. Hepimiz yalnızlaşıyoruz. Hepimiz bireyselleşiyoruz. Ve aslında bize hem sosyal medyada hem geleneksel zamanlar bizi her zaman yalnızlığı bir güzellik gibi sunmaya başlıyor. Yalnız yaşayan insan sayımız artıyor. Evlilik yaşımız öteleniyor. Ve geç çocuk sahibi oluyoruz. Çocuk sayımız azalıyor. Dolayısıyla ülke olarak da yaşlanıyoruz. Nüfusumuz yaşlanıyor. Tüm dünya yaşlanıyor."

Bakan Göktaş, bugüne kadar kredi kapsamında evlendirdikleri 80 bin çift olduğunu aktararak, "11 bin 600 bebeğimiz oldu bir yılda. 26-29 yaş arasındaki gençlerimize de 200 bin lira destek sunuyoruz. Evet, 250 bin lira, 250 bin lirayla kim evlenir diye zaman zaman eleştiriler alıyoruz. Ama gençlerimiz bu destekten çok mutlu. Devletimiz hayatınızın her alanında yanınızda mesajını çok net bir şekilde vurgulamış oluyoruz. Hem evlenmek isteyen gençlerimizin yanındayız. Onlara evlenmeden önce eğitim veriyoruz. Hem çocuk sahibi olduğunda yanındayız. Diyarbakır’da 38 bin 702 anneye her ay düzenli destek sağlıyoruz ve Türkiye genelinde bugüne kadar sadece bir senede 1 milyon 50 bin 401 annemize ödeme gerçekleştirdik doğum yapan. Diyarbakır’da düzenli ödemeden faydalanan 26 bin 410 annemiz var. Ve bu kapsamda sadece doğum yardımı kapsamında Diyarbakır’a 828 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Türkiye genelinde ise 18 milyar lira sadece yeni doğan bebeğe verdiğimiz destekler bir sene içerisinde" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, robotik kodlama sınıfı öğrencilerinin "Foton ve Kanat Gücü" takımıyla geliştirdikleri "Solar-Wind Akıllı Hasat" Projesi’yle DicleFest’te 3 bin 200 proje arasından Türkiye üçüncüsü olan ve 2026 İstanbul Teknofest, Şanlıurfa Teknofest ve DicleFes’te kenti temsil eden öğrenciler Muhammet Taha Öz, Yağmur Tanrıverdi ve Avesta Ağar’a hediyelerini verdi.

{relation id:2006461 slug:'bagimliliga-karsi-aile-kalkani'}