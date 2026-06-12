'Harami siyaseti durduracak hukuk sistemine ihtiyaç var!'

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, son dönemde gündeme gelen rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, son dönemde belediyelerin rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmesinin toplumun siyaset kurumuna olan güvenini zedelediğini belirterek "Harami siyaseti durduracak adil ve caydırıcı bir hukuk sistemine ihtiyaç var." dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, son dönemde gündeme gelen rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belediyelerin rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılmasının toplumun siyaset kurumuna olan güvenini zedelediğini ifade eden Dinç "Bismillah. Son dönemlerde belediyelerin rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmesi toplumun siyaset kurumuna olan güvenini zedelemektedir. Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) 'Alan da veren de melundur.' ifadesiyle lanetlediği rüşvetin yerel ve genel siyasetin şekillenmesinde bir araç olarak kullanılmasının nedenlerinden biri, değerler ve ahlak siyasetinin terk edilmiş olmasıdır. Ancak denetim eksikliği ve şeffaflık sorunları da bu rezilliğin yaygınlaşmasının önemli sebeplerindendir. Partimizi kurduğumuz günden beri temel ilkemiz 'Dürüst siyaset, gerçek adalet' sözü alelade bir slogan değil Türkiye'nin yaşadığı tüm sorunların çözümü açısından en önemli hamlelerden biridir." dedi.

Konuşmasının sonunda Dinç "Harami siyaseti durduracak adil ve caydırıcı bir hukuk sistemine ihtiyaç var." ifadelerine yer verdi.