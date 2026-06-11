  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Futbol dünyasına damga vurmuştu! Erden Timur'a tahliye kararı Oldu olacak mezardan çıkarıp polise ceza verin bari: TÜVTÜRK’te topluca saldırdıkları polisi öldürdüler! Tutuklu tek sanık kaldı o da polisi suçladı Hani ‘hukuk devleti’ diye göklere çıkarıyordunuz! Almanya’nın itibarını düşünmek Selçuk Özdağ’a düştü Gazze’ye askeri üs harekatı! ABD bölgeye çökmenin peşinde Haydut Trump'tan dünyayı tedirgin eden tehdit: "Yakın zamanda ele geçireceğiz" Bu CHP’liler her yerde aynı! RTÜK SZC TV’ye cezayı bastı CHP’li üye feryat etti! Sahte dolarlarla bakın neler yapmışlar! ATM farelerinden şeytani taktik! Yunan basını, DRONDEF korkusunu itiraf etti: Türkler, bizi Ege’de tamamen kör edecek Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye! Kapının önüne konulan Ali Mahir demediğini bırakmadı: Utan Kemal… diyeceğim ama nerde! Senin gücün yetmez, yapamayacaksın!
Gündem Batı ittifakında istifa depremi! Savunma bütçesi İngiliz hükümetini darmadağın etti!
Gündem

Batı ittifakında istifa depremi! Savunma bütçesi İngiliz hükümetini darmadağın etti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Batı ittifakında istifa depremi! Savunma bütçesi İngiliz hükümetini darmadağın etti!

İngiltere'de Savunma Bakanı John Healey'nin bütçe krizi nedeniyle Başbakan Keir Starmer'a resti çekip istifa etmesinin ardından, Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Carns da görevini bıraktığını ilan etti. Sosyal medya hesabından zehir zemberek bir mektup yayımlayan Carns, tehditlerin arttığı bir dünyada ordunun bütçesinin kısılamayacağını belirterek hükümet içindeki derin çatlağı ifşa etti.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin savunma bütçesi konusunda Başbakan Keir Starmer ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifasının ardından Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Carns da görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bakan Carns, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Starmer'a hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaştı.

Carns, mektubunda, Bakanlığın karşı karşıya olduğu bazı sorunların kolay çözümleri olmadığını ve karşılaşılan zorlukların boyutu konusunda hükümet genelinde mutabakat sağlanması gerektiğini daha önce dile getirdiğini aktardı.

Al Carns, "Israrla talep ettiğim değişimin gerçekleşmeyeceği artık benim için açık hale geldi. Bu durum karşısında, Silahlı Kuvvetler Bakanı görevimden istifa etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

- "Çatışmaların niteliği, tedarik sistemimizin ayak uydurabileceğinden daha hızlı değişiyor"

Bakan Carns, istifa mektubunda, çatışmaların niteliğinin, İngiltere'nin tedarik sisteminin ayak uydurabileceğinden daha hızlı değiştiğine işaret ederek, Savunma Yatırım Planı'nın ülkenin karşı karşıya olduğu tehdide uygun olarak tasarlanmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Silahlı Kuvvetlerinden, daha sakin bir dünya için hazırlanmış bütçeyle daha tehlikeli bir dünyada faaliyet göstermesinin istendiğini aktaran Carns, "Güçlü bir ülke sadece yetenekli silahlı kuvvetlere sahip ülke değildir. Çalışanların ekonomik olarak güvende hissettiği, kamu hizmetlerinin işlediği, enerji kaynaklarının dayanıklı olduğu, toplulukların istikrarlı olduğu ve gençlerin uğruna çalışmaya değer bir gelecek görebildiği ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

 

- Bakan Healey de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu

İngiltere Savunma Bakanı Healey, savunma bütçesi konusunda Başbakan Starmer ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Starmer'ı ülkeyi savunmak için gerekli devlet kaynaklarını tahsis etmemekle itham eden Healey, "Siz bunu başaramadınız, Maliye Bakanlığı ise tehditlerin arttığı bu dönemde ülkenin savunması için gerekli kaynakları ayırmaya yanaşmadı." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'nin savunma ve maliye bakanlıkları, artan askeri harcama taleplerinin nasıl karşılanacağı konusunda aylardır görüşmeler yürütüyor. Bu durum, İngiltere'nin Savunma Yatırım Planı'nın geçen yıldan bu yana ertelenmesine yol açtı.

Avrupa borsaları zarar ettirdi
Avrupa borsaları zarar ettirdi

Ekonomi

Avrupa borsaları zarar ettirdi

Bakan Fidan’dan AB ülkelerine mesaj! Türkiyesiz bir Avrupa krizlere kapı açar
Bakan Fidan’dan AB ülkelerine mesaj! Türkiyesiz bir Avrupa krizlere kapı açar

Gündem

Bakan Fidan’dan AB ülkelerine mesaj! Türkiyesiz bir Avrupa krizlere kapı açar

Avrupa Merkez Bankası’ndan flaş faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası’ndan flaş faiz kararı

Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası’ndan flaş faiz kararı

Batı ittifakında çok büyük bir çatlak patlak verdi! Avrupa'nın en kritik isminden dünyayı sarsacak cinsten savaş uyarısı geldi!
Batı ittifakında çok büyük bir çatlak patlak verdi! Avrupa'nın en kritik isminden dünyayı sarsacak cinsten savaş uyarısı geldi!

Gündem

Batı ittifakında çok büyük bir çatlak patlak verdi! Avrupa'nın en kritik isminden dünyayı sarsacak cinsten savaş uyarısı geldi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23