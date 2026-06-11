Batı ittifakında istifa depremi! Savunma bütçesi İngiliz hükümetini darmadağın etti!

İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin savunma bütçesi konusunda Başbakan Keir Starmer ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifasının ardından Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Carns da görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bakan Carns, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Starmer'a hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaştı.

Carns, mektubunda, Bakanlığın karşı karşıya olduğu bazı sorunların kolay çözümleri olmadığını ve karşılaşılan zorlukların boyutu konusunda hükümet genelinde mutabakat sağlanması gerektiğini daha önce dile getirdiğini aktardı.

Al Carns, "Israrla talep ettiğim değişimin gerçekleşmeyeceği artık benim için açık hale geldi. Bu durum karşısında, Silahlı Kuvvetler Bakanı görevimden istifa etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

- "Çatışmaların niteliği, tedarik sistemimizin ayak uydurabileceğinden daha hızlı değişiyor"

Bakan Carns, istifa mektubunda, çatışmaların niteliğinin, İngiltere'nin tedarik sisteminin ayak uydurabileceğinden daha hızlı değiştiğine işaret ederek, Savunma Yatırım Planı'nın ülkenin karşı karşıya olduğu tehdide uygun olarak tasarlanmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Silahlı Kuvvetlerinden, daha sakin bir dünya için hazırlanmış bütçeyle daha tehlikeli bir dünyada faaliyet göstermesinin istendiğini aktaran Carns, "Güçlü bir ülke sadece yetenekli silahlı kuvvetlere sahip ülke değildir. Çalışanların ekonomik olarak güvende hissettiği, kamu hizmetlerinin işlediği, enerji kaynaklarının dayanıklı olduğu, toplulukların istikrarlı olduğu ve gençlerin uğruna çalışmaya değer bir gelecek görebildiği ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

- Bakan Healey de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu

İngiltere Savunma Bakanı Healey, savunma bütçesi konusunda Başbakan Starmer ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Starmer'ı ülkeyi savunmak için gerekli devlet kaynaklarını tahsis etmemekle itham eden Healey, "Siz bunu başaramadınız, Maliye Bakanlığı ise tehditlerin arttığı bu dönemde ülkenin savunması için gerekli kaynakları ayırmaya yanaşmadı." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'nin savunma ve maliye bakanlıkları, artan askeri harcama taleplerinin nasıl karşılanacağı konusunda aylardır görüşmeler yürütüyor. Bu durum, İngiltere'nin Savunma Yatırım Planı'nın geçen yıldan bu yana ertelenmesine yol açtı.