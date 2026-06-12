Tahliye edilen Erden Timur'dan ilk açıklama!
Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. Timur, tahliyesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. Timur, tahliyesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutukluydu. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan, 29 Aralık 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Erden Timur hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI Erden Timur ‘yurtdışına çıkış yasağı’ ve ‘imza verme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
AÇIKLAMA GELDİ Erden Timur, "Çok şükür. 'Güzel bir deneyimdi' desem insanlar farklı anlayacaklar ama… Burdan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. Beni buraya gönderenlere, iftira atanlara Allah razı olsun diyorum. Çünkü burdaki yaşadığım şeyler çok güzeldi." ifadelerini kullandı.
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