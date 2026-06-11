ABD Başkanı Trump dünyaya duyurdu: İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal ettim

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'la anlaşmaya yönelik paylaşımda bulundu.

Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın son aşamasına ilişkin detayların ABD ile birlikte İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili ülkeler tarafından değerlendirilip onaylandığını kaydeden Trump, şunları söyledi:

"Anlaşma imza töreninin zaman ve yeri kısa süre içinde duyurulacak. Anlaşma kesinleşene kadar ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası yürürlükte kalmaya devam edecek"