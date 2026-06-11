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Dünya ABD Başkanı Trump dünyaya duyurdu: İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal ettim
Dünya

ABD Başkanı Trump dünyaya duyurdu: İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal ettim

Yeniakit Publisher
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ABD Başkanı Trump dünyaya duyurdu: İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal ettim

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump "İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal ettim" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'la anlaşmaya yönelik paylaşımda bulundu.

Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" ifadelerini kullandı.

 

Anlaşmanın son aşamasına ilişkin detayların ABD ile birlikte İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili ülkeler tarafından değerlendirilip onaylandığını kaydeden Trump, şunları söyledi:

"Anlaşma imza töreninin zaman ve yeri kısa süre içinde duyurulacak. Anlaşma kesinleşene kadar ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası yürürlükte kalmaya devam edecek"

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Yorumlar

Aloo

Indir,kaldır dünyayı SOYUYORLAR

Vatandaş

İki terörist katil,turp ve diger hırsiz katil terörist netenyahu bu iki adi,dünyayı soyuyorlar.
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