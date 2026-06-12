Peş peşe doğalgaz keşfi yapıyorlardı: Enerji devi iflas etti
Küresel ekonomik kriz etkisini net bir şekilde gösterirken enerji devinden kötü haber geldi. Şirket ki iflas koruma başvurusu yaptı.
Küresel ekonomik kriz etkisini net bir şekilde gösterirken enerji devinden kötü haber geldi. Şirket ki iflas koruma başvurusu yaptı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, ABD merkezli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), enerji altyapısı ve güç üretimi şirketi New Fortress Energy’nin (NFE) iki dolaylı iştiraki NFE Global Holdings Limited ve NFE Brazil Newco Limited şirketleri ABD’de Chapter 15 iflas koruma başvurusu yaptı.
Yüksek borç yükü, likidite baskısı ve bazı operasyonel zorluklar (örneğin Brezilya projeleri) nedeniyle başlatılan bu süreç ile şirketlerin borçları yeniden yapılandırılacak.
Bu amaçla İngiltere’de bir anlaşma yapıldı ve alacaklıların ?’i bu anlaşmayı kabul etti. Başvuru, anlaşmayı Amerika’da da resmi olarak kabul ettirmeyi amaçlıyor.
Tasfiye amacı taşımayan başvuru, İngiltere'de yürütülen 5,7 milyar dolarlık borç yapılandırma planının ABD'de de tanınmasını sağlamayı hedefleyecek.
Plan başarılı olursa şirketin toplam borcu, yüzde 91 azaltılarak 527 milyon dolara indirilecek. Faaliyetler ise CoreCo ve BrazilCo adında iki ayrı yapı altında sürdürülecek.
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