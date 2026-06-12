Tapu sahipleri dikkat, sadece 15 gününüz var! O belgeyi almayanın kaydı anında iptal edilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal faaliyetlerin daha şeffaf izlenebilmesi ve mülkiyet kayıtlarının güncellenmesi amacıyla 81 ilde geçerli olacak yeni bir Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) düzenlemesini hayata geçirdi. Yeni sisteme göre, taahhütname kapsamında başvurusu yapılan intikali gerçekleşmemiş tarımsal arazilere mirasçılar veya hissedarlar tarafından itiraz edilmesi durumunda, hak sahiplerinden zorunlu olarak "mirasçılık belgesi" talep edilecek. Belirlenen işlemlerin tamamlanması ve gerekli belgelerin temin edilmesi için vatandaşlara 15 günlük kesin bir süre tanınırken, hak sahiplerinin uzlaşamadığı durumlarda ilgili üretim yılına ait kayıtlar taahhütname süresi bitene kadar geçersiz sayılarak iptal edilecek.