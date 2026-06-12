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Tapu sahipleri dikkat, sadece 15 gününüz var! O belgeyi almayanın kaydı anında iptal edilecek
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Tapu sahipleri dikkat, sadece 15 gününüz var! O belgeyi almayanın kaydı anında iptal edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal faaliyetlerin daha şeffaf izlenebilmesi ve mülkiyet kayıtlarının güncellenmesi amacıyla 81 ilde geçerli olacak yeni bir Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) düzenlemesini hayata geçirdi. Yeni sisteme göre, taahhütname kapsamında başvurusu yapılan intikali gerçekleşmemiş tarımsal arazilere mirasçılar veya hissedarlar tarafından itiraz edilmesi durumunda, hak sahiplerinden zorunlu olarak "mirasçılık belgesi" talep edilecek. Belirlenen işlemlerin tamamlanması ve gerekli belgelerin temin edilmesi için vatandaşlara 15 günlük kesin bir süre tanınırken, hak sahiplerinin uzlaşamadığı durumlarda ilgili üretim yılına ait kayıtlar taahhütname süresi bitene kadar geçersiz sayılarak iptal edilecek.

#1
Foto - Tapu sahipleri dikkat, sadece 15 gününüz var! O belgeyi almayanın kaydı anında iptal edilecek

Tapu işlemlerinde dijitalleşme ve kayıt sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurduğu yeni uygulamayla birlikte, özellikle tarımsal nitelik taşıyan taşınmazlara sahip vatandaşları ilgilendiren yeni bir dönem resmen başladı. Bakanlık, tapu sahiplerinin belirlenen süreç içerisinde gerekli belgeleri temin etmeleri gerektiğini bildirirken, uygulamanın mülkiyet kayıtlarının güncellenmesi, hak sahipliklerinin daha şeffaf hale getirilmesi ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesini amaçladığını belirtti. 81 ilde uygulanacak yeni sistemin detayları ise tapu sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

#2
Foto - Tapu sahipleri dikkat, sadece 15 gününüz var! O belgeyi almayanın kaydı anında iptal edilecek

Yeni dönemde tarımsal faaliyetlerin daha etkin bir şekilde izlenebilmesi amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerine önemli düzenlemeler yapıldı. Bu değişiklikler, çiftçilerin kayıt süreçlerini, denetim yöntemlerini ve sistemin güncellenmesine ilişkin esasları kapsıyor. Yapılan yenilikler doğrultusunda, taahhütname kapsamında yer alan arazilerin kaydı, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya belirlenen tespit komisyonlarının yönlendirmeleriyle gerçekleştirilecek. Eğer mirasçılar ya da hissedarlar, bu arazilere yönelik itirazda bulunurlarsa, itiraz edilen hisse oranına denk gelen alanların kayıtları iptal edilecek.

#3
Foto - Tapu sahipleri dikkat, sadece 15 gününüz var! O belgeyi almayanın kaydı anında iptal edilecek

Ayrıca, verasetten gelen hisselerle taahhütnameye dahil edilen araziler için de benzer bir durum söz konusu. Hissedar ya da mirasçılar itirazda bulunursa, bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sona ermesine kadar itiraz edilen alanlar için geçersiz hale gelecektir. Bu değişikliklerle tarımsal faaliyetlerin daha şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. İstenilen belgenin temin edilmesi için 15 gün süre verildi. Veraset yoluyla iştirak edilen ve taahhütname ile başvurulan arazilere hissedarlar ya da mirasçılar tarafından yapılan itirazlar, kayıtların geçerliliğini etkileyerek, taahhütname süresinin sona ermesine kadar geçerli olacak. Mirasçılar ve hissedarlar dışındaki itirazlar ise sonraki aşamalarda dikkate alınmayacak.

#4
Foto - Tapu sahipleri dikkat, sadece 15 gününüz var! O belgeyi almayanın kaydı anında iptal edilecek

Mirasçılık belgesinin temin edilmesi, belirli bir süre içinde sunulması gereken zorunlu bir işlem. Tapu sicilinde kayıtlı malik vefat ettiğinde, miras hakkı henüz tescil edilmemiş olan araziler, intikali yapılmamış araziler olarak değerlendirilecek. Eğer mirasçılar, intikali henüz gerçekleştirilmemiş arazilere dair taahhütname başvurularına itiraz ederse, mirasçılık belgesi talep edilecek. Kendi hissesi olmayan kişiler için başvurulan arazilerde, hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek. Veraset yoluyla iştirak edilen arazilerde, hisse oranlarının belirsiz olduğu durumlarda ise, tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname istenecek.

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