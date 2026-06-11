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Dünya Fransız gazeteci sınır dışı edildi! Filistinli Gazeteciler Sendikası’ndan tepki
Dünya

Fransız gazeteci sınır dışı edildi! Filistinli Gazeteciler Sendikası’ndan tepki

Yeniakit Publisher
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Fransız gazeteci sınır dışı edildi! Filistinli Gazeteciler Sendikası’ndan tepki

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail’in Fransız gazeteci Alice Froussard’ı Hamas’ı desteklediği gerekçesiyle sınır dışı etmesini basın özgürlüğünün ihlali olarak nitelendirdi...

İsrail’in Fransız gazeteci Alice Froussard’ı Ben Gurion Havalimanı’ndan geri çevirerek Fransa’ya göndermesine Filistinli Gazeteciler Sendikası’ndan tepki geldi. Froussard'ın Ben Gurion Havalimanı'ndan geri çevrilmesinin ardından Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yazılı açıklama yapıldı.

 

Açıklamada, basın özgürlüğü ve bilgiye erişimin ihlali olduğu kaydedilen karar kınandı.

 

Söz konusu kararın, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Kudüs dahil Batı Şeria'da sahada işlenen ihlallerin belgelenmesi ve basına yansımasının engellenmesini hedefleyen sistematik politikanın bir parçası olduğu dile getirildi.

 

Filistinli ve uluslararası gazetecileri hedef alan, gazetecilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan, bilgi akışını sınırlayan önlemlerin bir devamı niteliğindeki kararın çok sayıda gazetecinin öldürüldüğü Gazze'deki savaşın devam ettiği bir zamanda alındığına işaret edildi.

 

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransız gazeteci Alice Froussard'ın Hamas'ı desteklediği gerekçesiyle Ben Gurion Havalimanı'ndan geri çevrilip Fransa'ya geri gönderildiğini açıklamıştı.

 

Froussard, son 6 yıldır Kudüs ve Ramallah'ta Fransız medya kuruluşları için görev yapmıştı.

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