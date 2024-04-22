Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri'nden (k.s.) merhum Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için taziye mesajı!
Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri (k.s.), vefat eden İsmailağa Cemaati'nin Şeyhi Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için taziye mesajı paylaştı.
Şeyh Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri (k.s.) sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Vatanımızın mànevi değerlerinden , Osmanlı bakıyyesi asırlık ulemàdan, bir ömrü istikamet üzere ümmete hizmet yolunda teksif eden Hasan Efendi Hazretlerinin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Başta ailesi, İsmailaĝa Dergahı ve bütün muhibban kardeşlerime taziyelerimi arz ederim . Rabbim gani gani rahmet etsin mekanı cennet olsun. Allah cc dan sabrı cemil niyaz ediyorum."
Rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) 93 yaşında hayatını kaybetti.