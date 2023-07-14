"Menzil Şeyhi" ile ilgili saçma sapan çıkış! O haberi duyunca çok öfkelenmiş

Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti. Menzil Şeyhi’nin cenaze töreni için THY Adıyaman'a ek seferler koyarken, söz konusu durum Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’i rahatsız etti. THY’nin arz-talep dengesini gözeterek attığı adıma tuhaf bir şekilde içerleyen Zeyrek, ipe sapa gelmez yazısında özetle şunları kaydetti:

“Menzil Tarikatı'nın şeyhi Abdulbaki Erol ölmüş.

Allah taksiratını affetsin.

Tarikat mensupları kendisi için çok kalabalık bir cenaze töreni düzenlemek istemiş.

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Türkiye'nin dört bir yanından onbinlerce insan Adıyaman'a akmış.

Öğrendik ki Türk Hava Yolları, tarikat mensupları mağdur olmasın diye gece boyunca Menzil mesaisi yapmış, ek seferler koymuş. Hatta iddiaya göre 15 dakikada bir uçak kaldırmış.

Haberi duyunca çok öfkelendim.

(…)

Ülke resmen şeyhlerle müritlerin ülkesi olmuş, haberimiz yok!

Soruyorum şimdi:

Oldu mu THY?”