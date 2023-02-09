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Gündem Menzil Cemaati kapılarını depremzedelere açtı!
Gündem

Menzil Cemaati kapılarını depremzedelere açtı!

Menzil Cemaati, Adıyaman'daki depremzedeler, Menzil Köyü'nde bulunan Buhara Evleri'nin kapılarını açtı. Depremzedeler tam kapasite ile evlerde misafir edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 22:59:00 - 2023-02-09 23:26:16
Menzil Cemaati kapılarını depremzedelere açtı!

 Yeniakit.com.tr 

Solcu grupların sürekli hedefinde olan Menzil Cemaati, köydeki Buhara Evleri'nin kapılarını depremzedelere açtı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem Adıyaman'da da yıkıcı etki gösterdi.

Son açıklanan bilgiye göre, Adıyaman'da yaralı sayısı 500'ü aşarken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da bine yaklaştı.

Arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği Adıyaman'da, Menzil Cemaati, Menzil Köyü'nde bulunan Buhara Evleri'ne depremzedeleri yerleştirdi.

Binlerce depremzedenin, Buhara Köyü'ndeki evlerde ağırlandığı öğrenilirken barınmayla birlikte yeme-içme ihtiyaçlarının da Menzil Cemaati tarafından karşılanacağı belirtildi.

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