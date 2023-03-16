Menzil Cemaati 2023 seçiminde kimi destekleyeceğini açıkladı!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamada buunan Menzil Cemaati, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.

Bünyesindeki Semerkand Vakfı, TÜMSİAD, Beşir Derneği ve GENÇKON ile birlikte Cumhur İttifakı'nın destekleneceğinin duyurulduğu açıklamada, "Biz istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına, geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz." denildi.

Menzil Cemaati tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:



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