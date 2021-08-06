  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Menteşe'de yerleşim yeri tahliye edildi
Fed'den büyük bankalar için açıklama
4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı
8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!
Gündem Menteşe'de yerleşim yeri tahliye edildi
Gündem

Menteşe'de yerleşim yeri tahliye edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar ekipler tarafından başka bir yere yönlendirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 01:30:00 -
Menteşe'de yerleşim yeri tahliye edildi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde üç gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisindeki yerleşim yerinde yaşayanlar, ekipler tarafından uyarıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Aracı olmayan vatandaşların tahliyesi de ekipler tarafından sağlandı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay