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Aktüel

Menteşe Belediyesi temizlik işçilerinden örnek davranış

Muğla’nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi’nde Menteşe Belediyesi Temzilik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı işçiler sokakta buldukları içinde para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı mahalle muhtarına teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:42:55 -
Menteşe Belediyesi temizlik işçilerinden örnek davranış

Muğla’nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi’nde Menteşe Belediyesi Temzilik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı işçiler sokakta buldukları içinde para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı mahalle muhtarına teslim etti.


Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde belediyeye bağlı temizlik işçileri örnek bir davranış sergiledi. İşçiler, Üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu Kötekli Mahallesinde çöpleri topladıkları sırada yerde buldukları cüzdanı Kötekli Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baydur’a teslim etti. Muhtar Baydur ise durumu polise bildirdi. Daha sonra üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Ş.D’nin cüzdanı Muhtar Hasan Ali Baydur tarafından kendisine teslim edildi.

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