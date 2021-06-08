Mentalup, milyonlarca çocuk için egzersiz programı sunuyor

Platforma eklenen Fitness özelliği, egzersiz programıyla 10 milyon çocuğu harekete geçiriyor. 4-13 yaş grubunda yer alan çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren MentalUP, egzersiz programıyla miniklerin gün içinde spor yapmalarını da sağlıyor.

İlki hayata geçirdi

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, şunları kaydetti: “Şirketimizin PİLOT programıyla desteklediği ve daha sonra da TT Ventures’la ortak olduğu MentalUP, ilkleri ortaya koyan çalışmalarına devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde aileler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından tercih edilen MentalUP, evde kalan çocukların gün içinde spor yaparak bedensel sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak için Fitness özelliğini hayata geçirdi. MentalUP, bu sayede dünyada hem zihinsel hem de fiziksel egzersizleri bir arada sunan ilk uygulama oldu.”

Oyunlar yararlı

MentalUP Fitness, çocuklara denge, güç, esneklik, kardiyo ve dayanıklılık kategorilerinde 210 adet fiziksel egzersiz sunuyor. Spor akademisi eğitmenlerince çocukların yaşlarına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen egzersizlerden bir günlük çalışma planı hazırlanıyor. Minikler her gün 7 dakika egzersiz programından yararlanabiliyorlar. Ayrıca Kişiselleştirilmiş Antreman Programı oluşturabiliyorlar.

10 milyon kullanıcıyı aştı

Hiçbir reklam içeriği barındırmayan, pedagog onaylı Türkiye’nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’ın kullanıcı sayısı 100’den fazla ülkede 10 milyonu aştı. Akademisyenler ve uzman tasarımcılarla hazırlanan platformda bulunan oyunlar, günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riskini azaltıyor.