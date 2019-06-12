Menopoz döneminde kilo vermek zor mu? Bu dönemde fazlalıklardan kurtulmanın püf noktası nedir?

Bir kadın için en sıkıntılı süreçtir menopoz... Kadın bedeni menopoz döneminde hormanel değişimler yaşar. Bu süreç son dönece bunaltıcı olabilir. Değişen hormonel yapı ise birçok kadının kilo almasına yol açar. Östrojen seviyesindeki değişim kilo alımını hızlandırır. Bu dönemde metabolizma hızı yavaşlayacağı için kilo alımı son derece doğaldır. Ancak bu dönemde bazı kurallara uyulursa kilo alınmaz, aksine fazlalıklardan bile kurtulmak mümkün olur.

Harekete geçin

Hareketsizlik alınan kiloların en büyük sebebidir. Menopoz döneminizde yapacağınız spor hem şikayetleriniz azalmasına hem de kilo almanızın önüne geçecektir.

Sağlıklı beslenin

Paket ürünlerden mümkün olduğunca uzak durun. Akdeniz tarzı beslenme bu dönemde hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Uyku önemli

Düzensiz uyku alışkanlığı alınan ve verilemeyen kiloların en önemli sebebidir. Sağlıklı bir uyku düzeni metabolizmanızın hızını artıracaktır.

Porsiyon boyutu önemli

Sağlıklı yiyecekler kadar porsiyonlarınızın ölçüsü de son derece kıymetli. Sağlıklı ve fit bir beden için mümkün olduğunca küçük tabaklar tercih etmelisiniz.

Su tüketimi

Sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlardandır su tüketimi. Uzmanlar her gün en az 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kalori takibi

İllaki menopoz döneminizde değil bütün yaşantınız boyunca bu hususa dikkat edebilirsiniz. Kalori kontrolünüz sayesinde gün boyu kaç kalori aldığınızı anlayabilirsiniz. Bu da öğünlerde fazla alınan kalorilerin sonraki öğünlerde dengelenmesine yardımcı olur.