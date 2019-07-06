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Menisküs yırtıklarına dikkat

Doç.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:25
Menisküs yırtıklarına dikkat

Doç.Dr.Serhat Mutlu ve Op.Dr.Harun Mutlu, menüsküs yırtıkları konusunda uyardı.


Dizin vücudun en büyük ve hareketli eklemi olduğunu belirten Doç.Dr.Serhat Mutlu ve Op.Dr.Harun Mutlu,“Dizin sabitliğini yan bağlar ve çapraz bağlar sağlar. Vücutta uyluk kemiği (femur) ve kaval kemiği (tibia) arasında yer alan yastıkçıklara menisküs adı verilir. Menisküsler her dizde birisi içte diğeri dışta olmak üzere iki adet kıkırdak yapısında yarım ay ya da C şeklinde dokudur.


Menisküsler uyluk kemiği (femur) ve kaval kemiği (tibia) arasındaki uyumluluğu arttırır ve vücut ağırlığının diz ekleminde dengeli olarak aktarılmasında ve darbe etkisinin azaltılmasında (şok emilimi) rol oynarlar” dedi.


Menisküslerin yokluğunda uyluk kemiği ve kaval kemiği arasındaki eklem yüzleri birbiri ile tam uyumlu olmadığı için belli noktalarda yük aşırı artacak ve diğer noktalara yük dağıtılamayacaktır. Bu durumda yük binen bölgelerde erken aşınma problemi ve kireçlenme ile karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır. Dolayısı ile diz sağlığı açısından menisküslerin fonksiyon görebilmesi önemlidir.


Menisküsler sıklıkla travma sonucu yaralanırlar (genç sporcularda görülür). Ancak kireçlenmeye bağlı yırtıklarda (yaşlı hastalarda görülür) nadir değildir.


En sık oluş mekanizması ayak yerde sabitken vücudun diz üzerinde dönmesi şeklindedir” diye konuştu.


Menisküs yırtıkları ile birlikte ön çapraz bağ yaralanmaları ve iç yan bağ yaralanmaları da birlikte olabileceğini ve tedavisi açısından birlikte değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Doç.Dr.Serhat Mutlu ve Op.Dr.Harun Mutlu, “Menisküs yırtığında ilk karşılaşılan bulgular ağrı ve şişliktir. Dizde kilitlenme (dizin tam açılamaması veya kapatılamaması) eşlik edebilecek bulgulardandır ve yırtılan menisküsün eklem hareketlerine engel olduğunu gösterir.


Menisküs üzerinde basmayla hassasiyet, eklemden hareketler sırasında ses gelmesi, dizde hareket kısıtlılığı olası diğer bulgulardır.


Dizde ağrısı olan her hasta menisküs yırtığı açısından değerlendirilmelidir. İyi bir hasta hikayesi ve diz muayenesi menisküs yırtığının diğer diz problemlerinden kolayca ayırt edilmesini sağlar.


Diz röntgeni ve Manyetik Rezonans Görüntülemesi (MRG) en sık kullanılan tetkik araçlarıdır. Diz röntgeni ile dizdeki kireçlenme ve buna bağlı değişiklikler değerlendirilir. MRG menisküsün görüntülenmesi için oldukça değerlidir. Ancak sadece MRG’ de menisküs yırtığının olması tek başına artroskopi kararı vermek için yeterli değildir.


Her diz yaralanmasında erken dönemde soğuk tatbiki, istirahat ve hareketsiz bırakma yapılması gereken ilk uygulamalardır. Ağrı kesiciler hastayı rahatlatmak ve ödemi azaltmak açısından kullanılır.


İkinci basamakta menisküs yırtığı açısından hastaya ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilir.


Menisküs yırtıklarında eğer ağrı varsa ve günlük yaşamı etkiliyorsa cerrahi düşünülmelidir.


Menisküs yırtığında sıklıkla uygulanabilecek iki seçenek vardır:


Menisküs Tamiri: Menisküs yırtığının şekline göre tamir mümkündür. Her hasta tamir için uygun değildir. Artroskopik olarak tamir mümkündür. Ancak iyileşme süreci menisküsün yırtık kısmının çıkarıldığı (menisektomi) hastalara göre daha uzundur.


Menisektomi: Menisküsün yırtık kısmının çıkarıldığı yöntemdir. Menisküsün iyileşme şansı olmayan iç kısmındaki yırtıklarda uygulanır. Artroskopik olarak yapıldığında çok hızlı bir iyileşme süreci vardır ve hasta aynı gün içerisinde ayağa kalkabilir.” şeklinde ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:25
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