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Menfezin içinde uyuya kaldı, polis alarma geçti

Samsun'da menfezin içinde uyuya kalan genç, polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:22
Menfezin içinde uyuya kaldı, polis alarma geçti

Olay, Canik ilçesinin 200 Evler mevki Çevre yolu altındaki menfezde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle menfeze giren Ömürcan K. (18), menfezin diğer ucunda uyuya kaldı.

Vatandaşlar yolun karşı tarafından menfezin içinde bir gencin yattığını fark edince ölmüş olabileceği ihtimali üzerine olayı polise bildirdi. Olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yattığı yerden uyanan genç, polis ve itfaiye tarafından menfezden dışarı çıkartıldı.

Polis üst araması yaptığı Ömürcan K., menfezde uyuya kaldığını söyledi. Ömürcan K., daha sonra bisikletine binerek evine g

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:22
  1. Samsun
  2. Canik
  3. menfezin içinde uyudu
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