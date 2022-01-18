Menfaatler çatışınca ipler gerildi! Fırat Tanış Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı

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Fırat Tanış, hükümete yönelik ‘Tiyatro oynamaya kalkmasınlar’ sözleri üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, ‘Kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Muhalefeti böyle, iktidarı siz düşünün’ dedi.

"Tiyatro oynamaya kalkmasınlar"

AK Parti’nin başlattığı projeleri sahiplenerek işi kendi şovuna çeviren, İstanbul’a hizmet etmek yerine, var olan hizmeti de aksatarak İstanbulluları mağdur eden Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, projelerinin hükümet tarafından engellendiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım. 16 milyon aklınızı başınızdan alır. İstanbullunun 300 tane yeni metrobüs hattındaki otobüsle buluşmasını 1.5 senedir engellemiş oldular. Tiyatro yaptılar İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde. ‘Gitsin; Ankara'da nasılsa onaylamayız’ diyen akla, yani otobüs alım onayına nasıl oy birliğiyle el kaldırdılar ya; aynı şekilde bunda da tiyatro oynamaya kalkmasınlar bütçeye, ona buna gönderme yaparak.

Fırat Tanış'tan İmamoğlu'na tepki

İBB Başkanı’nın ‘Tiyatro oynamaya kalkmasınlar’ sözlerine tepki gösteren Fırat Tanış, sosyal medya hesabı üzerinden sert ifadelerle cevap verdi.

CHP’li belediyelerin düzenlediği etkinliklere katılarak CHP tarafından fonlanan Tanış, İmamoğlu’na verdiği mesajda bağlı bulunduğu siyasi iradeye de tepki göstererek şunları söyledi:

ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. daha çok bekleriz. muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün.

Öte yandan fondaş Fırat Tanış'ın, CHP'li İmamoğlu'na yönelik sözleri Twitter gündemine yerleşti.