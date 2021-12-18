Menfaatine dokunduğu için mi uyarmadın? Babacan: Türkiye'nin felakete sürüklendiğini gördüm ama konuşmadım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı. İlginç ifadelerde bulunan Babacan, cumhurbaşkanlığı sistemi hakkındaki konuşmasında "Bunun Türkiye'yi bir felakete götüreceğini ben biliyordum. Konuşmama kararı almıştım, keşke konuşsaydım" dedi.

Babacan, şunları söyledi:

Ben 6 yıldır yokum. Kendi sorumluluk alanlarımda yaptığım çalışmalardan benim işim rahat. Ancak yapmadığım söylemediğim keşkelerim var. Mesela 2017 referandumunda 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsü oldu, OHAL ilan edildi hemen 6 ay sonra anayasa değişikliğine başlandı. Referanduma giderken hazırlık gizli tutuldu. Anayasa değişikliği hazırlandı ve birden gündeme geldi. Çok hızlı bir şekilde meclise sunuldu. Bunun Türkiye'yi bir felakete götüreceğini ben görüyordum. Ama bunu kamuoyuna açıkça konuşmadım. 2015 Ağustos'ta bir karar aldım ben artık konuşmayacağım, artık sessiz bir şekilde eski hayatıma döneceğim dedim ama keşke konuşsaydım.

Neden uyarmadın?

Öte yandan Ali Babacan'ın neden sustuğu ve kamuoyunu uyarmadığı merak konusu oldu. "AK Parti'deki menfaatlerine zarar gelir diye mi konuşmadı?" sorusunu akıllara getirirken "Şimdi hangi menfaatle konuşuyorsun?" dedirtti.