Menenjit paniği! Devlet Hastanesi karantinaya alındı
Hatay'da bulunan Hassa Devlet Hastanesi, menenjit şüphesiyle karantina altına alındı. Başlatılan dezenfekte çalışmalarının tamamlanmasının ardından karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.09 Eylül 2019 Pazartesi 10:15
Hatay'ın Hassa ilçesinde yüksek ateş nedeniyle Hassa Devlet Hastanesi'ne getirilen bir çocuğun menenjite yakalandığından şüphelenen doktorlar, tam teşhis için çocuğu Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.
Çocuğun, tam teşekküllü bir ambulans ile sevki yapıldıktan sonra Hassa Devlet Hastanesi, karantina altına alınarak, dezenfekte çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karantinanın kaldırılacağı belirtildi.
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