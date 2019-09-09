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Menenjit paniği! Devlet Hastanesi karantinaya alındı

Hatay'da bulunan Hassa Devlet Hastanesi, menenjit şüphesiyle karantina altına alındı. Başlatılan dezenfekte çalışmalarının tamamlanmasının ardından karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:15
Menenjit paniği! Devlet Hastanesi karantinaya alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yüksek ateş nedeniyle Hassa Devlet Hastanesi'ne getirilen bir çocuğun menenjite yakalandığından şüphelenen doktorlar, tam teşhis için çocuğu Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Çocuğun, tam teşekküllü bir ambulans ile sevki yapıldıktan sonra Hassa Devlet Hastanesi, karantina altına alınarak, dezenfekte çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karantinanın kaldırılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:15
  1. Hatay
  2. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Mustafa Kemal Üniversitesi
  4. Hassa Devlet Hastanesi

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