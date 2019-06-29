Menengiç kahvesinin ferahlatan aroması mest etmeye yetiyor! |Menengiç kahvesinin faydaları
Menengiç kahvesinin mutlaka adını duymuşsunuzdur. Peki faydalarını?29 Haziran 2019 Cumartesi 09:03
Halk arasında "melengiç" olarak da anılan menengiç kahvesi, farklı ve ferahlatıcı aromasıyla göz dolduruyor.
- Burun, boğaz ve ciğerlerde ferahlama sağlıyor, solunum yollarını rahatlatıyor.
- Ses tellerinin açılmasına yardımcı olur.
- Balgam söktürücü özelliği vardır.
- Kalp krizi ve felç gibi riskleri ortadan kaldırıyor.
- Mide ağrıları ve yanmalarına iyi gelir.
- Erken yaşlanmayı ve kırışıklıkları önler.
- Kötü kolesterolü düşürür.
- Sindirim sistemini çalıştırır.
- Böbreklerdeki taş ve kum oluşumunu engelliyor.
Menengiç kahvesi nasıl içilir?
Süt ya da su ile içilen menengiç kahvesinin yapımı, türk kahvesiyle aynıdır. Şekersiz içildiğinde yararlarını görebilirsiniz.
Farklı aromasıyla türk kahvesinden ayrılan bu lezzeti denedikten sonra vazgeçemeyeceğinizden eminim...
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